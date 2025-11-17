Las galettes andaluzas que solo se hacen en Sevilla: "No lo encontráis en ningún lado"

En pleno centro de Sevilla, junto a las Setas de la Encarnación se encuentra La Crème de la Crème, una cafetería con aires franceses que ofrece desde desayunos hasta brunch, comiendas, meriendas e incluso cócteles, con diferentes opciones dulces y saladas para todos los gustos que se pueden combinar con sus zumos, cafés, tés y otras bebidas y que hacen el maridaje perfecto para darse un buen homenaje si se está de paseo por la ciudad.

En la Crème de la Crème cuentan con una amplia variedad de productos perfectos para cada hora del día. En su establecimiento hay desde pasteles como cruasanes hasta brownie de chocolate y nueces, gofres con Nutella, tartas de diferente tipo o cookies caseras. También elaboran boles con yogur y frutas, tostadas, brunch hechos con bacon, huevos revueltos cremosos y queso o crepes al estilo francés, que se corona con ingredientes como Nutella y plátano, una de las combinaciones populares de este espacio.

Unas galettes muy andaluzas

Detrás de este proyecto está Sandrine, una pastelera que tras una larga trayectoria en el mundo de la panadería y la repostería en Francia aterrizó en Sevilla para dar a conocer los sabores de su tierra a través de su propio negocio.

Una de sus creaciones, compartida en redes sociales, es su particular galette, una creación originaria de la Bretaña francesa similar a un crepe elaborada con harina de trigo sarraceno (en lugar de candeal) y agua, y que muy acertadamente esta repostera combina con ingredientes propios de la gastronomía andaluza. Como dice Sandrine en su vídeo publicado en Instagram, está hecha "con su jamoncito de aquí, su tomatito y su aceite de oliva virgen", una delicia de la que asegura que "no hay que tener ni hambre para comerla". Además de esta galette también elaboran otras con combinaciones diferentes, como la que lleva bacon, huevos, y jamón york.

La Crème de la Crème se encuentra en la calle Regina, número 1, justo al lado de las Setas de la Encarnación, en pleno centro de Sevilla. Cuenta con una zona interior dividida en diferentes espacios en la que hay algunas mesas bajas, y una terraza perfecta para cuando hace buen tiempo, ya que da el sol en ella.

El establecimiento cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5, con más de 3.000 reseñas. De entre ellas destacan sus tartas y crepes así como el hecho de poder tomar un café de manera relajada en un lugar tan céntrico. La Crème de la Crème abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 08:30 a 21:30 horas, de manera ininterrumpida.