El bar de Nervión en el que dicen que están las mejores papas bravas de Sevilla: "Extraordinarias e inmejorables"

En pleno corazón de Nervión, frente al estadio del Sevilla Fútbol Club, se encuentra La Pulchra, un restaurante que rinde homenaje a la gastronomía de León en el que se puede tanto tapear como comer por platos del que dicen que tiene las mejores patatas bravas de toda Sevilla. Lo mejor de todo esto es que, además, las sirven gratis con la consumición, algo que suele saber a tan poco que son muchas las personas que acaban pidiendo una ración para saborearlas mejor.

La Pulchra abrió sus puertas hace 15 años, en 2010, con la intención de acercar los productos de El Bierzo y de otros lugares de León a los vecinos y vecinas de Sevilla. Su nombre es un homenaje a la Catedral de León, (a la que se conoce por el calificativo latino "Pulchra Leonina", que significa "hermosa leonesa") y a los orígenes de su fundador, José Javier Plaza Sánchez, que hace más de una década abrió este restaurante junto a Gloria, su mujer. Tal y como ellos mismos expresan en su página web, "aquí no hay trucos, hay brasas, hay fuego lento y hay ganas de recibirte como en familia".

El alma del restaurante es doble. Gloria se encuentra en los fogones, convirtiendo las recetas de siempre "en platos que abrazan", mientras que José Javier es el jefe de sala, quien recibe a los muchos clientes que cada día pasan por su establecimiento, la mayoría de ellos personas que repiten para probar sus comidas. Como aseguran, en La Pulchra no se improvisa, "se cocina con cariño, como en casa".

Su carta

Si hay algo que caracteriza a La Puchra, además de sus famosas patatas bravas, son sus productos que llegan directamente de la zona leonesa de El Bierzo. Morcilla, cecina, picadillo leonés o cocido maragato conviven con revueltos, tostas de diferente tipo, carnes y pescados que completan una propuesta gastronómica variada y auténtica. El cocido maragato es un plato tradicional de la región de la Maragatería (León) que se caracteriza por comerse al revés: primero las carnes, luego los garbanzos con verduras y, finalmente, la sopa de fideos. Sus ingredientes principales incluyen una gran variedad de carnes (como gallina, morcillo y costilla), legumbres (garbanzos tipo Pico Pardal) y verduras (repollo, patata).

Algunos de los platos de La Pulchra / La Pulchra

Entre algunas de sus propuestas culinarias destaca el chorizo a la sidra, arroz con chipirones y alioli, tapa de puerro con pimiento y melva, crepe con morcilla, atún a la plancha con base de tomate y cebolla caramelizada, o bombón de solomillo, entre muchas otras. También tienen variedad de postres caseros.

El restaurante La Pulchra se encuentra en la calle José Luis de Casso, número 32, frente al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El establecimiento cuenta con salón interior y con una terraza en la que hay varias mesas bajas perfectas para los días soleados de invierno.

La Pulchra, Sevilla / La Pulchra

La Pulchra tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con más de 800 opiniones en las que destacan la calidad de la comida, el tamaño de sus platos y el trato de sus trabajadores, muy cercano y amable. Entre los comentarios más positivos que se han hecho de este negocio está el de Rafael R, que asegura que "hay que visitar La Pulchra para tomar sus papas bravas. Extraordinarias e inmejorables", o el de Pedro Antonio O, que dice que "los cocidos maragatos que pone Jose son de chuparse los dedos". Este negocio abre, a fecha de noviembre de 2025, de martes a sábado, de 12:30 a 16:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas. Los domingos el horario es solo de mañana, de 12:30 a 16:30 horas y los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.