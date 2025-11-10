El Festival del Chicharrón llega a Sevilla: fecha, programación, participantes y todo lo que tienes que saber para disfrutar de este manjar

Chicharfest 2025, el festival dedicado al chicharrón que atrae a cientos de personas amantes de este plato típico de nuestra gastronomía, aterrizará en la capital sevillana el fin de semana del 21 al 23 de noviembre con entrada gratuita al recinto y una amplia programación para todos los públicos.

Durante el viernes, sábado y domingo, el Parque de Magallanes, ubicado junto al centro comercial Torre Sevilla, será el escenario perfecto para la celebración de este encuentro en torno a este bocado frito elaborado con corteza de cerdo que se caracteriza por ser jugoso por dentro y muy crujiente por fuera, teniendo multitud de seguidores en la zona de Andalucía Occidental.

Toda la programación

Desde las 12:00 del mediodía y hasta medianoche, esta zona de Sevilla se llenará de personas de todas las edades y de los mejores chicharrones de toda la provincia.

Viernes, 21 de noviembre

12:00 horas : inauguración de Chicharfest 2025

: inauguración de Chicharfest 2025 19:00 horas: música en directo de la mano de Sintapujos, banda de rock sevillana que toca temas propios en español

música en directo de la mano de Sintapujos, banda de rock sevillana que toca temas propios en español 24:00 horas: cierre de la primera jornada de Chicharfest 2025

Sábado, 22 de noviembre

12:00 horas : apertura de Chicharfest

: apertura de Chicharfest 1 7:00 horas : música en directo con la banda Malas Intenciones, caracterizada por una total fidelidad al sonido de Héroes del Silencio

: música en directo con la banda Malas Intenciones, caracterizada por una total fidelidad al sonido de Héroes del Silencio 24:00 horas: cierre de la segunda jornada del festival

Domingo, 23 de noviembre

11:00 horas : apertura del Festival del Chicharrón

: apertura del Festival del Chicharrón 12:30 horas : entrega de premios

: entrega de premios 14:00 horas: música en directo con Radio Queen, un grupo sevillano que hace tributo a una de las bandas de rock más importante de todos los tiempos

Establecimientos participantes de Chicharfest 2025

En esta ocasión Chicharfest contará con un total de nueve participantes de diferentes lugares de la provincia y la capital de Sevilla que presentarán su propia versión de este popular producto.

Artesanos del Chicharrón

Caramelitos de cerdo

El Chicharrón Calentito

Chicharrones de Sevilla

Chicharrones Las Palmeritas

Chichardos

La Niña del Chicharrón

Mochica Yu-ku Triana

Delifritos

Tras el éxito de la primera edición de Chicharfest, que tuvo lugar hace justo un año, en noviembre de 2024, este evento se ha oconseguido consolidar en el calendario gastronómico de la ciudad. La organización destaca que “Sevilla, cuna de sabores y tradiciones, se prepara para celebrar la segunda feria dedicada a uno de sus manjares más emblemáticos: el chicharrón”, subrayando que el evento no solo busca poner en valor este plato tan arraigado en la cultura local, “sino también impulsar la economía local, ofreciendo a productores, artesanos y restauradores una plataforma para mostrar sus productos y atraer a nuevos clientes”.

Tal y como aseguran ellos mismos, se trata de una cita ineludible para los amantes de la buena comida, que podrán degustar diferentes variedades de chicharrón. El objetivo, remarcan, es claro: “Impulsar y promocionar un producto que forma parte de nuestra identidad gastronómica y fortalecer un sector clave para la ciudad como es la restauración”.