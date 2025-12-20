Perspectivas estables en las divisas

El súbito ajuste de la sobrevaloración del dólar de la primera parte de 2025 ha dado paso a una fase de más estabilidad que prevemos que se prolongue a lo largo de 2026. Con los recortes de la Fed ya descontados, serán la mayor inflación y pendiente de la curva de EEUU y la sustancial reducción del balance del BCE los factores que más presionarán al alza el EUR, contrarrestado por un menor posicionamiento especulativo contra el USD.

Estimamos un nivel de equilibrio para final de 2026 en torno a 1,18€/$, por lo que podría oscilar la mayor parte del año entre 1,15-1,20€/$. Como el dólar continúa sustancialmente sobrevalorado, dado que EEUU incurre en un enorme “déficit gemelo” que debe financiar atrayendo capitales y que los países emergentes podrían acelerar su desdolarización, conviene mantener cubierta parte de la exposición por la RV de EEUU, para añadir coberturas en el entorno de 1,14 €/$ y de cerrarlas parcialmente si superara 1,20 €/$.

No esperamos grandes oscilaciones en el resto de las principales divisas, con un pequeño retroceso de CHF y una leve recuperación de GBP, posiblemente más intensa de SEK y NOK. El JPY sigue muy infravalorado pero a expensas del Banco de Japón, haciendo difícil prever cuándo y cuánto se revalorizará pero aconsejando mantener abierta la divisa en las inversiones en la bolsa nipona.