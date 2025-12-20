Jaque al toro de Osborne

No es que le estén aplicando la nefasta Memoria Histórica, pero que el toro de Osborne era un elemento de consenso nadie podía dudarlo. Creado a mediados de los cincuenta como elemento publicitario del brandy Veterano se convirtió pronto en elemento del paisaje natural en las carreteras de todo el país. Colocado en cerros como atalayas en toda la red de carreteras, la visión del toro era admitida cuando las dos Españas habían concluido y nunca se pensó que el cainismo volvería a aflorar. Era impensable que tuviera capacidad de decisión alguien que desease la destrucción de España y la presencia del toro era incuestionable. No ha sido así y desde que el viento viró, la obra de Manuel Prieto quedó al pairo del sectarismo. Y así pasó que el pasado día de Santa Bárbara cayó el último toro de Osborne en el País Vasco, abatido por cachorros de aquel Jarrai que asolaba con esa kale borroka que ahora, desde la legalidad más espuria, anda en la tarea de destrozar este pobre país aún llamado España.