Viernes de lluvia intensa en Sevilla
Viernes de lluvia intensa en Sevilla / Ismael Rubio

Tarde de viernes de lluvia intensa en Sevilla

Suspendidas las sesiones de 'Navigalia' de este viernes por las lluvias en Sevilla

Ismael Rubio

19 de diciembre 2025 - 21:22

Un nuevo frente ha atravesado la provincia y ha dejado intensas lluvias. En el caso de Sevilla capital, las precipitaciones han obligado a suspender los espectáculos navideños de 'Navigalia' y de la Plaza de San Francisco.

