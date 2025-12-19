Tarde de viernes de lluvia intensa en Sevilla

Un nuevo frente ha atravesado la provincia y ha dejado intensas lluvias. En el caso de Sevilla capital, las precipitaciones han obligado a suspender los espectáculos navideños de 'Navigalia' y de la Plaza de San Francisco.
1/21Viernes de lluvia intensa en Sevilla/Ismael Rubio
