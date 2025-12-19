Suspendidas las sesiones de 'Navigalia' de este viernes por las lluvias en Sevilla
También se ha cancelado el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco
Las fotos de la lluvia en Sevilla
Las intensas lluvias de este viernes en Sevilla han llevado al Ayuntamiento de Sevilla a la suspensión de las sesiones programadas para este viernes, 19 de diciembre, del espectáculo navideño Navigalia.
De igual forma, el Consistorio ha expresado a través de su cuenta oficial de X que también queda suspendido el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco.
Cabe enmarcar que el aviso ha estado vigente entre las 16:00 y las 20:00 en Sevilla capital y la campiña.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por SO/Sotogrande Spa & Golf Resort
Contenido Patrocinado