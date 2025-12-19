Suspendidas las sesiones de 'Navigalia' de este viernes por las lluvias en Sevilla

Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río

Las intensas lluvias de este viernes en Sevilla han llevado al Ayuntamiento de Sevilla a la suspensión de las sesiones programadas para este viernes, 19 de diciembre, del espectáculo navideño Navigalia.

De igual forma, el Consistorio ha expresado a través de su cuenta oficial de X que también queda suspendido el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco.

Cabe enmarcar que el aviso ha estado vigente entre las 16:00 y las 20:00 en Sevilla capital y la campiña.