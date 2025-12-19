Suspendidas las sesiones de 'Navigalia' de este viernes por las lluvias en Sevilla

También se ha cancelado el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco

Las fotos de la lluvia en Sevilla

Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río
Así es la nueva edición de 'Navigalia': las fotos del espectáculo en el río / José Ángel García

Las intensas lluvias de este viernes en Sevilla han llevado al Ayuntamiento de Sevilla a la suspensión de las sesiones programadas para este viernes, 19 de diciembre, del espectáculo navideño Navigalia.

De igual forma, el Consistorio ha expresado a través de su cuenta oficial de X que también queda suspendido el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco.

Cabe enmarcar que el aviso ha estado vigente entre las 16:00 y las 20:00 en Sevilla capital y la campiña.

