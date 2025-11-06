El bar de Nervión que los sevillanos recomiendan por su buen tapeo: "Este restaurante es una verdadera barbaridad"

En pleno corazón de Nervión se encuentra uno de los bares más conocidos por los vecinos y vecinas del barrio, en el que la amplia variedad de tapas así como la calidad de sus productos son los ingredientes perfectos para que su local ubicado en la calle Luis Huidobro se llene cada día. Se trata de Casa Paco El Buen Comer, un establecimiento que lleva abierto en la ciudad desde 1999 y en el que priman el buen tapeo y la cerveza fría en un ambiente muy de barrio.

Qué comer en Casa Paco

Casa Paco El Buen Comer es famoso por tener una amplia variedad de tapas que aparecen en sus pizarras y una carta con las especialidades de la casa. Entre estas últimas destacan el pastel de berenjenas, taleguillas, champiñones rellenos, cordón bleu, bacalao al ajo confitado, rape con gambas, almejas al vino blanco o boletus edulis con foie. También tienen una gran variedad de pescados y mariscos (boquerones en adobo, chocos fritos, gambas al ajillo, etc.) y de guisos caseros, como la carrillada en salsa.

También disponen de tapas frías, como el tradicional salmorejo versionado con anchoas del Cantábrico o la mousse de espárragos y langostinos. Entre sus carnes destacan el solomillo al whisky, las mollejas o el pinchito de cordero, secreto ibérico o lomo de buey bearnesa. Tienen opciones de carnes a la brasa.

Respecto a su pizarra de tapas destacan el tartar de atún rojo o las milhojas de atún, la cola de toro, carrillada con queso gratén o las alcachofas a la plancha o al ajillo. También tienen bacalao al pil pil, chipirones a la plancha sobre salmorejo con manzana ácida o lomo de gamo en salsa de eneldo.

Para hacer el maridaje perfecto en Casa Paco El Buen Comer disponen de carta de vinos entre los que hay multitud de opciones para acompañar a cada una de las comidas que sirven en su establecimiento.

Casa Paco El Buen Comer se encuentra en la calle Luis Huidobro, número 23, en el corazón del barrio de Nervión. El establecimiento cuenta con una zona interior con algunas mesas bajas y con una terraza en la que hay algunas mesas altas. Es un bar que suele llenarse por lo que es aconsejable acudir lo antes posible para no esperar demasiado. Cuenta con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 en Google reseñas, con 2.700 opiniones.

Entre estas destacan las que valoran la amplia variedad de tapas y platos así como su calidad, con productos bien seleccionados y trabajados en la cocina. Carmen L. escribía hace seis meses la siguiente reseña: "De los mejores sitios del tapeo sevillano", mientras que Iban O. puntualizaba: "Este restaurante es una verdadera barbaridad". Más allá de las opiniones positivas sobre este restaurante también hay quienes aseguran que el negocio ha perdido calidad respecto a como era en el pasado o que hablan de precios elevados en relación a la cantidad, aunque estas menciones son las menos en el total de opiniones que ha reunido este bar emblemático de Nervión. Casa Paco abre de martes a sábado, de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas. Los domingos y lunes permanece cerrado por descanso del personal.