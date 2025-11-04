El nuevo bar de Triana con tapas muy diferentes que no paran de recomendar: "La comida está riquísima"

Hace apenas unos meses abría sus puertas en el barrio de Triana el establecimiento Boca Boca, un gastrobar que combina la cocina más tradicional con los sabores más especiales y con algún que otro toque secreto que hace que sus platos sean muy diferentes a los de otros bares. Tal ha sido su acogida que no han sido pocas personas las que han recomendado este sitio a través de las opiniones de Google o de las redes sociales, haciendo que se convierta en uno de los lugares que más popularidad han alcanzado desde su apertura.

Qué pedir en Boca Boca

Entre sus opciones de comida más demandadas no pueden faltar las patatas bravas, con una salsa especial con un color muy poco habitual del que no desvelan sus ingredientes, los tacos gaditanos, hechos sobre una tortillita de camarones muy crujiente y rellenos de guacamole y gambón, o la tosta de atún rojo de almadraba, que es una de las preferidas, y la de steak tartar, una incorporación reciente que promete ser todo un éxito.

También tienen pata de pulpo a la brasa, salmorejo con emulsión de salsa Pedro Ximénez, huevo y jamón, capirotes de gambín con salsa kimchi, croquetas de jamón, gambas al ajillo y chuleta o los nachos premium, con tomate, cebolla morada, bacon, carne picada, guacamole, Philadelphia y queso cheddar.

Cuentan, además, con platos elaborados como el risotto de carrillera o el risotto de setas trufadas y queso parmesano, wok de pollo con un salteado de verduras, su particular Kachopo, hecho de ternera y relleno de jamón serrano, queso y pimiento, solomillo de ternera acompañado de foie y con una reducción demiglace, o lubina acompañada de una parmentier de puerros y con un toque especial de calabacín. Más allá de las opciones saladas en Boca Boca cuentan con algunos postres caseros como coulant de chocolate, tarta de queso o su famosa torrija de pan brioche bañada en chocolate blanco y Nocilla, y coronada con helado de vainilla.

Las opiniones de Boca Boca

El gastrobar Boca Boca se encuentra en Ronda de Triana, número 11, en pleno corazón del barrio sevillano. Su establecimiento cuenta con un amplio salón interior con un aspecto acogedor en el que predominan la madera y las sillas de metal de varios colores. A pesar de su reciente apertura en Google Reseñas cuenta con una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5, con casi el centenar de opiniones de las que casi todas destacan los aspectos positivos del negocio.

Entre ellos señalan el sabor de la comida y las combinaciones que hacen, el buen servicio y el ambiente acogedor del establecimiento, como asegura Elena L., que dice: "Buenísima experiencia, la comida está riquísima y el trato de los camareros al cliente muy bueno", o la de Lourdes B., que en su caso destacaba la comida: "Cualquier plato era un gran acierto. Buena cantidad y mejor presentación".

Estas opiniones le han otorgado un lugar privilegiado también en las redes sociales, ya que son varios los creadores de contenidos gastronómicos de Sevilla los que han acudido a su local para probar sus platos más especiales. Entre los más conocidos destacan Leticia Rodríguez, de la cuenta @leticiaroez, que hace especial mención a sus tostas y a su risotto de carrillada, o los chicos de la cuenta @foodie_sevilla, Andrea y Adrián, que destacaron el surtido de croquetas o el costillar.

Boca Boca abre los miércoles, de 20:00 a 24:00 horas, y de jueves a domingo, de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. Boca Boca admite reservas a través de la web de Cover Manager.