La venta cerca del aeropuerto de Sevilla que es de parada obligatoria: "Magnífico lugar tanto para desayunar como para comer"

No hay desayuno ni almuerzo más auténtico que el que se puede hacer en una venta de carretera. Si además resulta que esta venta se encuentra a escasos minutos del centro de la ciudad, se convierte en un lugar perfecto para darse un buen festín tanto para empezar el día como a la hora de la comida. Así es la venta de El Arriero, antigua venta El Pino, que es conocida en Sevilla por la calidad de su comida, sus precios competitivos y el trato amable de su personal.

Desayunos abundantes y comida tradicional

Hay dos cosas que suelen caracterizar a las ventas de carretera: sus desayunos y sus comidas. La de El Arriero no iba a ser menos. Tal y como reza en su descripción en redes sociales, El Arriero se caracteriza por su "cocina andaluza, con carnes ibéricas de bellota y retinto gaditano a las brasas, chacinas ibéricas de bellota y sus postres caseros", sin dejar atrás la "gran variedad en desayunos" con la que cuentan.

Y es que en esta venta sirven desde tostadas en pan de mollete con salmorejo casero, carne mechada y jamón de bellota hasta todo tipo de carnes a la brasa como el solomillo de retinto, sin pasar por alto otras opciones como patatas bravas, patatas de la casa, que sirven con gambas y jamón, o el revuelto Arriero, las migas o la caldereta de venado. En cuanto a sus postres caseros pueden tener distintas tartas como la de Tres Chocolates o la de queso.

Las opiniones de su clientela

La Venta Campo Rico El Arriero se encuentra en la Carretera Sevilla-Brenes, número 3, en la zona de Valdezorras, a escasos minutos del aeropuerto de Sevilla y muy cerca de la capital. El establecimiento cuenta con una amplia zona interior, con una terraza y con aparcamiento.

A fecha de octubre de 2025, cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con más de 1300 opiniones. Entre ellas los clientes y clientas destacan "la buena comida", especialmente en lo que a carnes a la brasa se refiere, así como el servicio, que aseguran que "es extraordinario". Además, también reseñan la buena relación calidad/precio y lo abundantes que son tantos sus platos como sus tapas. Es el caso de F. J. N., quien asegura es un "magnífico lugar tanto para desayunar como para comer". La venta El Arriero abre todos los días de la semana, en horario de 06:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y de 07:00 a 18:00 horas los sábados y domingos.

La venta El Arriero es el lugar perfecto para desayunar si se va de camino al aeropuerto, o para almorzar en un lugar algo más alejado del centro de la ciudad, con buena comida propia de las ventas de la carretera pero con la comodidad de estar muy cerca de la capital. Cuentan, además, con menú infantil, por lo que es un buen sitio para ir en familia y disfrutar de la mejor de las comidas.