Ruta del Ibérico en Sevilla: tapa y cerveza por menos de 5 euros en estos bares del Casco Antiguo

Del 23 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad de Sevilla acogerá la Ruta del Ibérico, una cita gastronómica con la que 22 establecimientos del Casco Antiguo ofrecerán una tapa creativa con algún producto ibérico acompañada de un quinto de Cerveza Victoria.

Tras el éxito de la Ruta de Tapas con Sevillanía del año pasado, la Ruta del Ibérico se erige como un recorrido gastronómico por el centro histórico de Sevilla en el que el producto ibérico se convierte en el gran protagonista. Durante dos semanas más de una veintena de bares y restaurantes emblemáticos de la hispalense, algunos de ellos ubicados en hoteles del centro, mostrarán su talento culinario con tapas originales que van desde la tradición hasta la vanguardia, siempre con el inconfundible sabor del cerdo ibérico como hilo conductor.

Durante estas diez jornadas, cada propuesta podrá disfrutarse junto a un quinto de Cerveza Victoria por un precio cerrado de 4,90 euros. Además, las personas que estén interesadas podrán votar por su tapa favorita a través de la página web del evento y entrar en el sorteo de una comida o cena para dos personas en cualquiera de los restaurantes que participan en esta Ruta del Ibérico.

Todas las tapas que participan