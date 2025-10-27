Ruta del Ibérico en Sevilla: tapa y cerveza por menos de 5 euros en estos bares del Casco Antiguo
La Ruta del Ibérico en Sevilla ofrece tapas vanguardistas de algunos de los hoteles y restaurantes más emblemáticos del centro histórico
Del 23 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad de Sevilla acogerá la Ruta del Ibérico, una cita gastronómica con la que 22 establecimientos del Casco Antiguo ofrecerán una tapa creativa con algún producto ibérico acompañada de un quinto de Cerveza Victoria.
Tras el éxito de la Ruta de Tapas con Sevillanía del año pasado, la Ruta del Ibérico se erige como un recorrido gastronómico por el centro histórico de Sevilla en el que el producto ibérico se convierte en el gran protagonista. Durante dos semanas más de una veintena de bares y restaurantes emblemáticos de la hispalense, algunos de ellos ubicados en hoteles del centro, mostrarán su talento culinario con tapas originales que van desde la tradición hasta la vanguardia, siempre con el inconfundible sabor del cerdo ibérico como hilo conductor.
Durante estas diez jornadas, cada propuesta podrá disfrutarse junto a un quinto de Cerveza Victoria por un precio cerrado de 4,90 euros. Además, las personas que estén interesadas podrán votar por su tapa favorita a través de la página web del evento y entrar en el sorteo de una comida o cena para dos personas en cualquiera de los restaurantes que participan en esta Ruta del Ibérico.
Todas las tapas que participan
- Señora Pan: Negrita Caroreña (teja de maíz cubierta con lagartito ibérico en curry de chocolate negro y alioli de coco).
- Recaredo 35: mollete de ibérico y aguacate (tostada de mollete de Antequera con jamón ibérico y aguacate)
- Bar Toro: paletilla ibérica (jamón con tomate aliñado)
- Hotel Ocean Drive: Rulo de costillar ibérico, milhojas de patata gratinada y verduritas en escabeche (guiso de costilla de cerdo ibérica a baja temperatura con milhoja de queso provolone y berenjena china en escabeche).
- La Cayetana Bistro Andalú: Solomillo ibérico al whisky con jamón de bellota acompañado de patatas fritas.
- Hotel Sevilla Center: Deconstrucción de Serranito (serranito de presa ibérica sobre pan de aceitunas negras)
- Jaime Alpresa: carrillera al vino tinto con parmentier de patatas.
- Manolo León: Alcachofa crujiente confitada y frita con salmorejo asado y virutas de jamón ibérico.
- Bottega Italia: lasaña de ragú ibérico.
- Ibéricos Vera: chicharrón de presa ibérica 100% de bellota.
- Casa Sito Romero: carrillada ibéricA hecha a baja temperatura con vino de la tierra.
- Inesperado: Ibérico Inesperado (base de arepa de maíz amarillo colombiana, guacamole, jamón ibérico, tomate, pepino y aceituna negra).Los tulipanes: arroz sin gluten de carrillada ibérica al Pedro Ximénez.
- Deleite: Carrillera ibérica con toques de cacao, canela y naranja acompañada con parmentier de patata y cremoso de boniato.
- Café Bar Rioja: solomillo ibérico al whisky con patatas naturales.
- La Suculenta: carrillada ibérica oriental con salsa de vino tinto, cebolla y zanahoria con base de tabulé.
- Puerta del Perdón: Trío de bocaditos del chef (tres panes caseros de maíz con distintos rellenos: emulsión de pollo confitado, langostino en salsa rosa y ternera con queso fundente).
- Pureza del Sur: croquetas de jamón con su loncha de ibérico, acompañado de patatas y salsa kimchi
- Casa Joaquina: carrillada ibérica de Espe, en su salsa y sobre base de patatas pajas.
- La Jamonería: jabuguito de Sánchez Romero al infierno (cazuela de barro con jabuguitos 100% ibéricos de bellota de Sánchez Romero Carvajal flambeados).
- Hotel Giralda Center: caramelo de ibérico al oloroso (caramelo relleno de secreto ibérico, salseado con reducción de oloroso y acompañado de crujiente de boniato)
- Pikislabis: croquetas de chuleta ibérica.
