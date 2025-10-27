El plato típico de Sevilla que parece que proviene del mar, pero nada más lejos de la realidad

Si por algo se caracteriza la gastronomía andaluza es por ser rica y muy variada, además de contar con recetas propias incluso de la época romana que se han mantenido hasta nuestros días, aunque con algunas modificaciones. Entre los múltiples postres, guisos y platos que se preparan en Sevilla y que hablan de su historia y tradiciones, hay uno de ellos que no siempre está disponible en la carta de los bares, pero que son muy conocidos por los sevillanos y sevillanas. Se trata de los calamares del campo, una fritura típica andaluza que a pesar de que parezca que procede del mar, nada más lejos de la realidad.

Calamares del campo, una receta vegana aunque no lo parezca

Por curioso que resulte, los calamares del campo son un plato propio de la gastronomía andaluza, especialmente de la parte occidental, que se elabora con verduras rebozadas y que no tienen ni un solo ingrediente de origen animal, aunque su nombre haga pensar lo contrario.

Estos se hacen a base de verduras de diferente tipo que se corta o bien en tiras o bien en forma de aro y que posteriormente se embadurnan de harina para freírlos. Es precisamente esa forma esférica la que le ha otorgado el peculiar nombre que tiene, ya que es similar al de un calamar frito.

Los ingredientes que se suelen utilizar para elaborar esta receta varían según el lugar en el que se tomen, pero son comunes el pimiento verde y rojo, la cebolla y el calabacín, aunque también se puede encontrar la opción con berenjenas y, aunque de manera menos común, algunas gambas fritas sin pelar acompañando al plato. También se versionan con carne en algunos municipios.

Dónde tomar calamares del campo en Sevilla

A pesar de tratarse de una comida típica en Sevilla no son muchos los bares que la ofrecen en su carta. Algunos de ellos, que además son famosos por este manjar, son La Choza de Manuela, en el municipio de Bormujos, a pocos minutos de la capital, la Taberna del Porvenir, en el barrio sevillano que le da nombre, la Taberna Coloniales, en la calle Fernández y González y en la Plaza del Cristo de Burgos o, de una manera más sofisticada, en el restaurante Sobretablas, en la calle Colombia, que cuenta con un reconocimiento de la Guía Michelín y con un Sol Repsol. En este caso los elaboran con huevo a baja tempura y gambas de cristal.