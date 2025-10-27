Ruta de la tapa vegana en Sevilla: todos los bares y tapas que participan en 2025

Por cuarto año consecutivo la ciudad de Sevilla se prepara para acoger la IV edición de la Ruta de la Tapa Vegana , una iniciativa impulsada por la Unión Vegetariana Española en la que participan varios establecimientos hosteleros de la ciudad con sus mejores creaciones libres alimentos de origen animal y que se celebrará del 1 al 9 de noviembre.

Para poder disfrutar de estas tapas y votar por ellas bastará con desplazarse a los establecimientos adheridos a la Veggie Vuelta y pedir las opciones veganas con las que estén concursando. La votación a la mejor tapa se puede hacer a través de la página web de la Unión Vegetariana Española o introduciendo el QR que ofrecerán en los establecimientos. La votación estará abierta hasta el 12 de noviembre.

Además de las tapas, algunos de los bares que participan pondrán una hucha a disposición de los clientes y clientas para recaudar fondos para diferentes asociaciones, como Santuario La Candela, la Asociación El Edén y el refugio RGSA Rescue Group for Spanish Animals.

Bares que participan y tapas que ofrecen

Trufas de chocolate: Durazno y chajá:

Durazno y chajá: Arepa de sabor inesperado: Inesperado café

Inesperado café Salmorejo: Los tulipanes

Los tulipanes Falafel: Los tulipanes

Los tulipanes Raviolis de boletus con salsa de tomate y albahaca casera: Los tulipanes

Los tulipanes Patata twister casera: Los tulipanes

Los tulipanes Patatas bravas: Los tulipanes

Los tulipanes Cookie vegana de vainilla y chocolate: Mariquita brunch

Mariquita brunch Cookie veganas de avena y plátano: Mariquita brunch

Mariquita brunch Dogface cookie: Mariquita brunch

Mariquita brunch Ferrero cookie: Mariquita brunch

Mariquita brunch Fabes con setas y trufa: Mariquita brunch:

Mariquita brunch: Taco vegano de No-atún: Mary's Place

Mary's Place Tarta de limón : Mono de dulce

: Mono de dulce Magdarina: Purita

Purita Serrano Vegano: Restaurante Hermanos Morales

Restaurante Hermanos Morales Tarta Flora: Sansa Café

Sansa Café Donut Amor: Sansa Café

Sansa Café Croissant con jamón y queso: Sansa Café

Sansa Café Cookie de Nutella: Sansa Café

Sansa Café Cupcake de arándanos: Sansa Café

Sansa Café Porción de OH, BABY! pequeña: Sansa Café

Sansa Café Porción de Tarta de queso con topping de arándanos : Sansa Café

: Sansa Café Pizza veggie: Santa Pizza

La Ruta de la Tapa Vegana de Sevilla es una iniciativa de la Unión Vegetariana Española, que trabaja para promover la alimentación basada en vegetales y dar a conocer sus beneficios para la salud, para los animales y para el planeta en su conjunto. Su objetivo es normalizar en la sociedad española las opciones vegetales en todos los ámbitos, fomentando su aceptación no solo a nivel individual sino también en la restauración y en las instituciones, con un enfoque positivo e inclusivo así como contribuir a la evolución del mercado alimentario hacia las opciones basadas en vegetales, ayudando a las empresas y a los consumidores