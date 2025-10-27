Ruta de la tapa vegana en Sevilla: todos los bares y tapas que participan en 2025
La Ruta de la Tapa Vegana se celebrará del 1 al 9 de noviembre en multitud de bares de la hispalense
Por cuarto año consecutivo la ciudad de Sevilla se prepara para acoger la IV edición de la Ruta de la Tapa Vegana , una iniciativa impulsada por la Unión Vegetariana Española en la que participan varios establecimientos hosteleros de la ciudad con sus mejores creaciones libres alimentos de origen animal y que se celebrará del 1 al 9 de noviembre.
Para poder disfrutar de estas tapas y votar por ellas bastará con desplazarse a los establecimientos adheridos a la Veggie Vuelta y pedir las opciones veganas con las que estén concursando. La votación a la mejor tapa se puede hacer a través de la página web de la Unión Vegetariana Española o introduciendo el QR que ofrecerán en los establecimientos. La votación estará abierta hasta el 12 de noviembre.
Además de las tapas, algunos de los bares que participan pondrán una hucha a disposición de los clientes y clientas para recaudar fondos para diferentes asociaciones, como Santuario La Candela, la Asociación El Edén y el refugio RGSA Rescue Group for Spanish Animals.
Bares que participan y tapas que ofrecen
- Trufas de chocolate: Durazno y chajá:
- Arepa de sabor inesperado: Inesperado café
- Salmorejo: Los tulipanes
- Falafel: Los tulipanes
- Raviolis de boletus con salsa de tomate y albahaca casera: Los tulipanes
- Patata twister casera: Los tulipanes
- Patatas bravas: Los tulipanes
- Cookie vegana de vainilla y chocolate: Mariquita brunch
- Cookie veganas de avena y plátano: Mariquita brunch
- Dogface cookie: Mariquita brunch
- Ferrero cookie: Mariquita brunch
- Fabes con setas y trufa: Mariquita brunch:
- Taco vegano de No-atún: Mary's Place
- Tarta de limón: Mono de dulce
- Magdarina: Purita
- Serrano Vegano: Restaurante Hermanos Morales
- Tarta Flora: Sansa Café
- Donut Amor: Sansa Café
- Croissant con jamón y queso: Sansa Café
- Cookie de Nutella: Sansa Café
- Cupcake de arándanos: Sansa Café
- Porción de OH, BABY! pequeña: Sansa Café
- Porción de Tarta de queso con topping de arándanos: Sansa Café
- Pizza veggie: Santa Pizza
La Ruta de la Tapa Vegana de Sevilla es una iniciativa de la Unión Vegetariana Española, que trabaja para promover la alimentación basada en vegetales y dar a conocer sus beneficios para la salud, para los animales y para el planeta en su conjunto. Su objetivo es normalizar en la sociedad española las opciones vegetales en todos los ámbitos, fomentando su aceptación no solo a nivel individual sino también en la restauración y en las instituciones, con un enfoque positivo e inclusivo así como contribuir a la evolución del mercado alimentario hacia las opciones basadas en vegetales, ayudando a las empresas y a los consumidores
