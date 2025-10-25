Las galletas más famosas de Sevilla aterrizan en Nervión: estos son nuevos sabores y el dulce creado para la ocasión

Monstruo de Laboratorio, una de las tiendas de galletas más famosas de Sevilla, aterriza en el Centro Comercial Nervión Plaza con un nuevo establecimiento que promete ser todo un éxito, al igual que los ya ubicados en la calle San Eloy y en el centro comercial Lagoh.

La marca del grupo Bacanal, también responsable Ratatouille Cheesecake y Bacanal Burger, inaugura su nueva tienda en la primera planta del centro comercial, junto a las tiendas de Zara y Pull & Bear con nuevos sabores y una creación que no dejará indiferente a nadie. Y es que detrás de sus hornos se encuentra Skander, un chef que mezcla sus conocimientos de la cocina profesional con ideas nuevas que rompen esquemas para crear galletas artesanales, de gran tamaño y con rellenos diversos y muy sabrosos.

Tres nuevos sabores y una sorpresa

Con la apertura de esta nueva tienda en Nervión Plaza, Monstruo de Laboratorio ha querido incorporar tres nuevos sabores a su carta:

El sabor Tarta de Cumpleaños, que recuerda a fiesta, confeti y vainilla. Una galleta que sabe a celebración desde el primer mordisco.

Pantera Rosa, el clásico pastel de la infancia de muchos niños y niñas durante los 90 y los 2000, versionado al estilo Monstruo. Es una creación suave, cremosa y con el toque rosa más icónico.

Palomitas Reeses, una combinación increíble de dulce, chocolate y manteca de cacahuete, inspirada en uno de los snacks más conocidos.

Además de estos sabores, en esta ocasión han querido crear un producto algo diferente a los demás: sus bolas de galleta, una masa de galleta cruda caramelizada en forma de canica, pequeñas esferas comestibles con textura suave y un toque caramelizado.

Monstruo de Laboratorio es un establecimiento sevillano conocido por su originalidad y su enfoque experimental en la elaboración de galletas artesanales. Situada en varios puntos estratégicos de Sevilla, esta tienda ha ganado fama por combinar la repostería tradicional con técnicas modernas e ingredientes poco comunes, lo que da como resultado sabores únicos y texturas sorprendentes que no paran de causar revuelo en las redes sociales.

Su nombre, “Monstruo de Laboratorio”, hace alusión a la idea de la experimentación constante: cada receta es el producto de muchas pruebas, mezclas y ajustes hasta alcanzar el equilibrio perfecto entre sabor, forma y creatividad. El local, además, ofrece una estética divertida, con decoración inspirada en laboratorios y monstruos, lo que convierte la visita en una experiencia sensorial completa, tanto visual como gustativa.