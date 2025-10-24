Estas son todas las croquetas que podrás probar en el primer festival de croquetas de Sevilla

El próximo fin de semana, durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, y el siguiente, del 7 al 9 de noviembre, la ciudad de Sevilla acogerá la I edición de Croqueta Crush, el primer festival gastronómico que gira en torno a la croqueta en la hispalense.

Durante dos fines de semana seguidos, el Muelle de las Delicias se convertirá en el recinto de esta cita en la que se podrán probar diferentes tipos de croquetas desde las más tradicionales a las más vanguardistas y donde se podrá disfrutar de buena música y el mejor de los ambientes.

Todos los sabores que podrás probar en Croqueta Crush

En el festival participarán hasta ocho restaurantes de la ciudad que elaborarán dos tipos de croquetas: una clásica y otra creativa. Esto supone un total de 16 tipos de croquetas diferentes a las que se suma una tapa más que estará ofreciendo cada uno de los establecimientos hosteleros para acompañar a las protagonistas del día: Son las siguientes:

La cochera del abuelo: croqueta Jack, croqueta Sally y tapa Turko Taco.

Sal Gorda: croqueta de jamón, croqueta de gambas y tapa de aceitunas.

La Bastarda: Chorilujuria, La Marranita y taco Bastardo.

El Pantera Gastrobar: croqueta de chicharrón, croqueta Big Mac y tapa de papas bravas.

Familia González: croqueta de jamón, croqueta del puchero y tapa de espinacas con garbanzos.

Ojalá Vinos y Tapas: croqueta de jamón, croqueta del puchero y espinacas con garbanzos.

Restaurante Cinema: croqueta de carabineros, croqueta de Jumpers y La Vacuna.

Selva Negra: croqueta de caña de lomo, croquetas de salmón y risotto de ibéricos.

Acceso gratuito y horarios

El acceso al festival Croqueta Crush es completamente gratuito, teniendo que abonar únicamente el importe de las consumiciones. Si se prefiere también existe la posibilidad de adquirir un Fast Pass que incluye una ración de tres croquetas y una bebida con vaso, además de ofrecer la posibilidad de evitar las colas que se podrán formar.

Los horarios para poder acudir a este encuentro único en Sevilla son los siguientes:

Viernes, 31 de octubre y 7 de noviembre: de 18:00 a 24:00 horas.

Sábado, 1 y 8 de noviembre: de 12:00 a 24:00 horas.

Domingo, 2 y 9 de noviembre: de 12:00 a 22:00 horas.

Los asistentes al evento podrán votar por sus croquetas favoritas a través de un pasaporte que se entregará en el recinto en el que tendrá lugar la cita croquetera. Las opciones ganadoras se darán a conocer durante la última jornada del encuentro, que tendrá lugar el 9 de noviembre.