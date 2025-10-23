Gymkhana cervecera con tapas para celebrar los 30 años de Cruzcampo: como disfrutar de esta increíble fiesta

Este 24 de octubre y hasta el próximo 21 de noviembre, durante todos los viernes, la Fundación Cruzcampo organizará una fiesta cervecera muy especial en la que habrá una gymkhana gastronómica acompañada de mucha cerveza y diversión en el marco de la celebración de su 30 aniversario. Esta se celebrará en la fábrica original de cervezas de Sevilla.

Como expresan desde la propia fundación, este aniversario es una excusa para celebrar su legado: "Todo lo que hemos construido desde una dedicación a la comunidad que mantenemos desde 1995". Es por ello por lo que para conmemorarlo llevarán a cabo diferentes actividades durante un mes y medio entre las que está la fiesta de la cerveza, un menú degustación conmemorativo y otro evento con música y tapas que tendrá lugar los jueves.

Gymkhana gastro cervecera

Durante los viernes de este mes y hasta el 21 de noviembre la fábrica de cervezas Cruzcampo acogerá el evento "Fiesta Cervecera", un encuentro en el que las personas participantestendránn que hacer una gymkhana alrededor de una barra de 20 metros instalada justo debajo de una microcervecería industrial, con dinámicas guiadas por maestros cerveceros y una selección de tapas elaboradas por estudiantes que abren su aula de prácticas para los y las asistentes.

La cita tiene una duración aproximada de dos horas y media y tendrá lugar desde las 21:00 hasta las 23:30 horas. La entrada para participar en este evento único que ha puesto en marcha la Fundación Cruzcampo tiene un precio de 12 euros por persona e incluye:

Cata de la cerveza Cruzcampo Gran Reserva, de la mano del coach cervecero de la fundación.

Taller con un Cañón Cruzcampo, con el que se podrá aprender a tirar la cerveza perfecta de la mano de los profesionales de la entidad.

Experiencia inmersiva, con la que se podrá descubrir otra dimensión de la cerveza a través de la realidad virtual.

Tapa incluida, que se podrá elegir entre la selección elaborada por los alumnos y alumnas de la escuela de hostelería de la fundación.

Postre incluido. Se trata de una tarta con una vela para soplar por los 30 años de la Fundación Cruzcampo.

Además de esta experiencia, quienes estén interesados también podrán completar su jornada disfrutando de la carta de cervezas elaboradas en este mismo espacio y con una selección de tapas elaboradas por los estudiantes de hostelería becados por la Fundación Cruzcampo.

El aforo para disfrutar de esta actividad es de 40 personas como mínimo y de 120 como máximo. Todos ellos deberán ser mayores de edad o en caso de ser menores, el consumo de alcohol estará completamente prohibido. La actividad puede reservarse a través de la página web de la fundación y no admite ni cambios ni devoluciones tras la compra de la entrada. Si no se alcanza el mínimo de personas interesadas la empresa podrá cancelar la actividad. Estas experiencias ayudan a la recaudación de fondos para la formación de los alumnos y alumnas becadas que pasan por Fundación Cruzcampo