El restaurante de Sevilla Este con carne a la brasa y las croquetas más comentadas de la ciudad: "Se come estupendamente"

Muy cerca del Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES, en el distrito sevillano de Sevilla Este, se encuentra La Posada del Duque, un restaurante especializado en carnes a la brasa de carbón que cuenta con una amplia carta en la que hay elaboraciones muy originales que combinan recetas y productos de diferentes lugares para crear platos únicos.

Qué comer en La Posada del Duque

Si bien es cierto que en este establecimiento son especialistas en la elaboración de carnes a la brasa, entre las que hay opciones como costillar de cerdo o ternera, T-Bone, chuletones, presa o pluma ibérica, en La Posada del Duque hay una amplia variedad de platos con sabores muy diferentes y originales que no se ven en ningún otro lugar de Sevilla. También tienen opciones veganas.

Una de las comidas más comentadas, especialmente en redes sociales, han sido las croquetas de boletus con mermelada de albaricoque, que sirven en una jeringuilla para que el cliente pueda añadir la cantidad que quiera de ella, creando así una combinación perfecta entre sabores dulces y salados. Además de las populares croquetas, que son casi una opción obligatoria, en este restaurante de Sevilla Este cuentan con albóndigas chocos, lingote de salmón, pan de pita con carrillada, Chupa Chups de queso de cabra, buñuelos de wakame con salsa de remolacha y otro de los platos populares: las alcachofas con foie de pato y virutas de jamón.

Como entrantes tienen salmorejo cordobés con jamón picado, huevo cocido y picatoste, ensaladilla de gambas al ajillo que sirven con un huevo frito que le da mucho sabor al plato, papas arrugás con mojo picón o la ensalada K-brona, con aguacate, daditos de manzana, tomate cherry, queso de cabra, nueces y vinagreta de miel, una opción perfecta para abrir boca y compartir. También tienen algunas tablas de embutidos.

En La Posada del Duque cuentan, además, con varios postres caseros que son perfectos para terminar el almuerzo o la cena. Tienen nidos de chocolate, con huevos de panacotta de vainilla Tahití con yema de mango y base de cacao, torrija brioche con helado de vainilla, toffee y copos de avena, helado caliente de turrón, de ricota y frutas del bosque o de galleta Lotus o el popular tocino de cielo.

La Posada del Duque se encuentra en la calle Administrador Gutiérrez Anaya, número 8, en Sevilla Este. El local cuenta con una amplia zona interior en la que hay un salón independiente en la planta alta, y con una terraza que es perfecta para los días de sol. El restaurante cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con más de 700 opiniones. Entre los comentarios más positivos destacan el servicio de sus trabajadores, la decoración del local y la amplia variedad de comidas, con sabores increíbles y tamaños generosos.

A fecha de octubre de 2025 abren de martes a sábado, de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas. Los domingos el horario es de 12:00 a 17:00 horas y los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. La Posada del Duque admite reservas que se pueden realizar llamando al local o a través de su página web.