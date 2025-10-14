La única pastelería de Sevilla donde hay dulces valencianos de Pascua: "Pasteles buenísimos y siempre con ideas nuevas"

En el municipio sevillano de Coria del Río, ubicado a unos 20 minutos de la capital hispalense, se encuentra una de las pastelerías que más populares se han hecho en redes sociales de la provincia de Sevilla. Se trata de La Dulcíssima, un proyecto puesto en marcha por dos mujeres jóvenes que hoy cuenta con un gran equipo detrás que ha convertido el negocio en uno de los más populares de la zona gracias a sus sabrosas cuñas, sus demandados roscones de Reyes y sus empanadas saladas de diferentes sabores.

Pero si hay algo que, como desde su cuenta en Instagram dicen, caracteriza a La Dulcíssima es que es la única pastelería en Sevilla que tiene los auténticos dulces valencianos de Pascua, unas elaboraciones muy dulces que se pueden degustar tanto en el periodo de la primavera como en otras épocas del año, ya que además de sus puntos de ventas La Dulcíssima también recoge encargos y tiene presencia en ferias gastronómicas en las que ofrecen sus productos más preciados.

Dulces tradicionales valencianos

Detrás de las recetas más tradicionales de dulces valencianos se encuentra la abuela Angelita, maestra pastelera nacida en Valencia que llegaría a la comunidad andaluza en los años 40 para transmitir su conocimiento a su nieta, una de las fundadoras de La Dulcíssima. Entre sus elaboraciones estarían el pan quemao, al que han incorporado su versión rellena de chocolate, las monas de Pascua, los roscos de San Blas o sus famosas tortas, que pueden ser de almendra, de calabaza o de nueces y pasas.

Más allá de estas elaboraciones en La Dulcíssima también hacen Crumbl Cookies, tartas heladas, New York Rolls, bombas, donuts, palmeras y un sinfín de tartas de diferentes sabores y hasta personalizadas.

Las manos de Sofía y Shere

Detrás de este proyecto están las manos de Sofía y Shere, dos apasionadas de la repostería que en el año 2021 quisieron unir las recetas tradicionales de la repostería de nuestra tierra con los toques más creativos y diferentes. De esta idea nace La Dulcíssima, en la que la parte tradicional la aporta Sofía, que desde pequeña ha crecido entre los hornos de su abuela Angelita, y la parte creativa le correspinde a Shere, que se formó en la Escuela de Hostelería de Sevilla.

En la actualidad cuentan con dos locales en los que venden sus productos. Uno de ellos ubicado en Isla Mayor, donde tienen el obrador, y el otro en el municipio de Coria del Río, en Sevilla. En ellos venden desde cuñas de diferentes sabores (productos por los que se han hecho famosas en la provincia), roscones elaborados con masa madre y una amplia variedad de rellenos que están muy solicitados cuando se aproxima la Navidad, galletas, cruasanes con diferentes ingredientes, mini tartas y un sinfín de dulces muy sabrosos que merece la pena probar.