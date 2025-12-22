Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025: el 90693 cae en cinco poblaciones andaluzas

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 está agraciado con 500.000 euros la serie, 50.000 al décimo y ha recaído en el 90693. El número ha sido cantado por los niños de San Ildefonso a las 11:11 de este lunes 22 de diciembre de 2025. 25 millones de euros han ido a parar a Santa Fe, en Granada.

Otros puntos de Andalucía que han resultado premiadas con este número han sido: La Antilla, Huelva, Sevilla, Morón de la Frontera, Córdoba, Montilla, Linares, Vilches, Las Norias, Vista de los Ángeles-Rumina, Torrox, Málaga, Benalmádena, Estepona, Jerez de la Frontera, Chiclana, San Fernando, Algeciras y Zahara de los Atunes.

Los otros premios del tercer premio de la Lotería de Navidad

El tercer premio ya está ganado, pero aun hay posibilidades de que puedas comprobar si tienes alguna de las aproximaciones al tercer premio, centenas del tercer premio, o las dos últimas cifras del tercer premio.

Aproximaciones al tercer premio: se reparten 2 premios de 960 euros por décimo.

Centenas del tercer premio: se reparten 99 premios de 100 euros por décimo.

Dos últimas cifras del tercer premio: se reparten 999 premios de 100 euros por décimo.

Los ganadores, para cobrar su premio, deberán saber que hay dos tipos de premios a repartir en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Tenemos los premios menores, que son aquellos premios inferiores a 2.000 euros, como el caso de las aproximaciones, centenas, o dos últimas cifras del tercer premio.

En el caso del tercer premio en sí, la cuantía supera los 2.000 euros, y todo premio igual o superior a esta cantidad se considera premio mayor y por lo tanto, se cobra mediante un cheque o una transferencia. Esta transferencia se hace de manera inmediata tras haber acudido el ganador o los ganadores a la entidad financiera correspondiente.

Cuánto se queda Hacienda del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Los ganadores del tercer premio de la Lotería de Navidad, dotado con 50.000 euros por décimo, no reciben íntegramente esa cantidad en su cuenta. El motivo es la retención fiscal que aplica la Agencia Tributaria sobre los premios que superan el mínimo exento en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). En la práctica, esto significa que una parte del premio se queda en manos del fisco antes de que el dinero llegue al bolsillo del agraciado.

En este caso concreto, la clave está en el límite de los 40.000 euros exentos. A partir de esa cifra, los premios dejan de estar completamente libres de impuestos y pasan a tributar. Así, aunque el tercer premio asciende a 50.000 euros por décimo, solo 10.000 euros quedan sujetos al gravamen correspondiente, puesto que los primeros 40.000 euros no tributan.

La normativa establece que, sobre esa parte no exenta, el fisco aplicará una retención del 20%. De este modo, los premiados con un décimo del tercer premio, que ven en su boleto la cifra de 50.000 euros, no llegan a cobrar esa cantidad íntegra. Sobre los 10.000 euros que exceden el umbral exento se calcula ese 20%, lo que se traduce en una retención de 2.000 euros en impuestos.

Al final del proceso, el resultado es muy claro: cada ganador del tercer premio de la Lotería de Navidad se embolsará 48.000 euros netos por décimo. Es decir, de los 50.000 euros iniciales, 2.000 euros van destinados a Hacienda y 48.000 euros llegan efectivamente al afortunado

El tercer premio de 2024

El número 11840 fue agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad 2024, con 500.000 euros la serie. El premio fue cantado a las 09:49 por los niños de San Ildefonso y ha tocado en los siguientes municipios: Manises, Valencia, Madrid, Sanguesa, Navarra, Aranjuez, Mocejón, Toledo, Arrecife, Las Palmas, Gandia, Sevilla, Lucena, Cordoba, Plasencia, Caceres, Talavera De La Reina, Mollerussa, Lleida, Requena, Cabañuelas (Las), Almeria, Cornellà De Llobregat, Barcelona, Murcia, Viveiro, Lugo, Úbeda, Jaen, Astorga, Leon, Ibiza, Baleares, O Grove, Pontevedra, Villacarrillo, Mazarrón, Bilbao, Vizcaya, Gernika, Alzira, Algeciras, Cadiz, Benavente, Zamora, Vigo, La Pobla De Segur, Ferrol, Coruña, Zafra, Badajoz, La Puebla Del Rio, San Fernando, Cabra.

