Un atasco de hasta cuatro kilómetros complica la entrada a Sevilla por la A-49 este lunes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de retenciones y congestión por circulación irregular en la A-49 a primera hora de este lunes, 2 de marzo, en el tramo comprendido desde el kilómetro 4 en Bormujos hasta el kilómetro 0 en Camas, en sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, el aviso fue notificado a las 8:59 horas, precisando que no hay reportado ningún accidente en la zona, por lo que las dificultades se atribuyen únicamente a la intensidad del tráfico y a la circulación irregular en este acceso principal a la capital andaluza.

Atascos en la A-49 este lunes / DGT

Este nuevo episodio de congestión se produce después de que este domingo se registraran también importantes problemas de tráfico en la misma autovía. En esa ocasión, un accidente a la altura de Huévar del Aljarafe, en sentido entrada a Sevilla, provocó retenciones de más de un kilómetro, coincidiendo con el habitual regreso del fin de semana. El siniestro obligó a reducir la capacidad de la vía mediante el corte de uno de los carriles, lo que generó largas colas y circulación lenta durante varias horas, en un domingo marcado además por el buen tiempo en los litorales onubense y gaditano, que incrementó los desplazamientos de retorno.