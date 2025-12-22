70048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025: toca íntegro en Madrid

El segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 1.250.000 euros a la serie, y 125.000 euros al décimo ha recaído en el 70048 y ha sido cantado por los Niños de San Ildefonso a las 9:21 en este sorteo del 22 de diciembre de 2025.

Premios de 2024

El 40014 fue el número agraciado con el segundo premio de Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2024. El número fue cantado a las 13:30 por los Niños de San Ildefonso y está dotado con 1.250.000 a la serie, 125.000 euros al décimo.

Este año, el segundo premio que ha sido madrugador y ha tocado íntegro en Madrid.

Premios menores relacionados con el segundo premio

Aproximaciones al segundo premio:

Los números anterior y posterior al segundo premio reciben 2.100 euros por décimo (12.600 euros por serie).

Centena del segundo premio:

Los décimos que coincidan en las tres primeras cifras con el número del segundo premio (sin ser el número completo) ganan 100 euros por décimo (600 euros por serie).

Dos últimas cifras del segundo premio:

Los números que coincidan en las dos últimas cifras con el segundo premio obtienen 100 euros por décimo (600 euros por serie).

Cúanto se lleva Hacienda del segundo premio

Los afortunados ganadores de la Lotería de Navidad deberán tener en cuenta que Hacienda se quedará con una parte de sus premios. En concreto, el fisco aplicará una retención del 20% a la cantidad que exceda los 40.000 euros, cifra a partir de la cual los premios no están exentos de tributación en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Esta norma no es exclusiva de la Lotería de Navidad, sino que se aplica a todos los premios de juegos de azar y concursos que superen el umbral de los 40.000 euros, como la Bonoloto, el Euromillones o los concursos televisivos. Así, por ejemplo, el ganador de un décimo del Gordo (400.000 euros) tributará por 360.000 euros, quedándose Hacienda con 72.000 euros (el 20%) y el agraciado con los 328.000 euros restantes.

En el caso del segundo premio, dotado con 125.000 euros por décimo, se tributará por los 85.000 euros que exceden la cantidad exenta. De este modo, el fisco se quedará con 17.000 euros y el ganador recibirá 108.000 euros netos. Por su parte, los premiados con un décimo del tercer premio (50.000 euros) tendrán que pagar 2.000 euros en impuestos y se embolsarán 48.000 euros.

Cuidado con los décimos compartidos

La OCU advierte de que hay que tener especial cuidado cuando se comparten décimos de lotería. El propietario del décimo premiado no debe cobrarlo sin identificar al resto de participantes, ya que "al repartirlo puede parecer que estás donando el dinero". En ese caso, sería obligatorio pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas.

¿Qué es el IRPF?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo de carácter personal y progresivo que grava la renta obtenida en un año natural por las personas físicas residentes en España. Está regulado por la Ley 35/2006 y su normativa de desarrollo. Entre las rentas sujetas a este impuesto se encuentran los premios de juegos de azar como loterías, apuestas y sorteos, por la cuantía que exceda la cantidad exenta fijada por la normativa.

