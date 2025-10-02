Platos abundantes y vistas increíbles en este restaurante de la Ruta del Agua:"Es uno de los mejores de la provincia de Sevilla"

En los primeros estribos de la Sierra Morena sevillana y perteneciente al municipio de Guillena, se encuentra uno de los restaurantes más populares de la provincia por su buen comer, los precios de sus platos y, sobre todo, el lugar en el que está, con un paisaje increíble alrededor. Se trata de La Cantina, un establecimiento que lleva trabajando más de 20 años y que tiene una amplia variedad de opciones de comida, entre los que destacan sus carnes y extensa oferta de postres caseros. La Cantina abrió sus puertas en el año 2002 de la mano de Paco Merino, a quien le ofrecieron la oportunidad de regentar el negocio, acondicionando el local y elaborando su carta.

La carta de La Cantina

Una de las características de este restaurante es que además de sus platos habituales trabajan con productos de temporada como níscalos, tanas, gurumelo y boletus, que hacen con vino oloroso o a la plancha. Destacan también carnes de caza como la de jabalí, el venado en caldereta, perdiz en salsa o escabeche, carne guisada con tomate o conejo al ajillo o con arroz.

Uno de los platos más populares de La Cantina es el tomate "guay", una ensalada elaborada a base de tomate, huevo duro, queso y jamón. También tienen ensalada de pipirrana o de bacalao con naranja, setas con jamón, diferentes tipos de chacinas, patatas con chorizo, morcilla, cebolla, pasas y piñones, verduras a la plancha, distintos tipos de cazuelas de carne y arroces, con perdiz, carrillada o conejo, varios montaditos y distintos platos con huevo frito (con jamón, con filete o con chorizo y cebolla). En La Cantina disponen, además, de un horno de leña en el que elaboran varios tipos de carnes.

Ensalada de tomate "guay" / La Cantina

Y si fuera poco, para rematar cuentan con un surtido de postres caseros que no deja indiferente a nadie. Desde el tradicional arroz con leche o las galletas fritas, hasta tartas como la de tres chocolates, de zanahoria y coco, de queso o de dulce de leche, entre otras muchas opciones. Esta amplia oferta gastronómica ideal para todos los gustos y necesidades alimentarias, incluyendo las personas veganas, convierte a la Cantina en un lugar perfecto para darse un buen festín rodeado de amigos o familia en un entorno único como es la Ruta del Agua en Sevilla.

A fecha de octubre de 2025 La Cantina tiene una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 en Google reseñas, con más de 1.100 opiniones. Entre las más recientes destacan la calidad de su comida así como el tamaño de los platos y los precios económicos que tienen, catalogando este negocio como "uno de los mejores restaurantes de la provincia de Sevilla".

Carne en La Cantina / La Cantina

El restaurante La Cantina cuenta con una zona interior de estilo rústico muy acogedora y con una amplia terraza que se encuentra cubierta, al estilo de un merendero con techos de madera. También tiene varias mesas altas y barriles que se encuentran fuera de esta zona y que son perfectas para tomar algo más distendidamente y continuar con la ruta del agua, especialmente para quienes la hacen en bicicleta.

El restaurante se encuentra en el Camino de la Ruta del Agua, en el municipio de Guillena. Se accede a ella a través de un camino de tierra de varios kilómetros, por lo que es aconsejable tener esto en cuenta a la hora de conducir con determinados coches y en algunas épocas del año en las que el terreno puede encontrarse en peor estado, como después de las lluvias. Abren martes, miércoles y jueves, de 10:00 a 17:00 horas, viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 20:00 horas. Los lunes permanecen cerrados por descanso del personal.