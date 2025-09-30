Cinco lugares para visitar este otoño cerca de Sevilla que parecen sacados de una postal

La llegada del otoño y la bajada de temperaturas, junto a las lluvias propias de los meses de octubre y noviembre, suelen ir de la mano de esa apetencia por comer algo caliente, quedarse en casa descansando o disfrutando de alguna película o un buen libro y, por qué no, de una ruta entre castaños y árboles que durante el otoño se dibujan de colores amarillos y ocres.

Cerca de Sevilla capital, tanto en la provincia como en otros pueblos cercanos existen algunas enclaves que parecen sacadas de una postal y que son perfectos para disfrutar del fin de semana durante los meses de octubre a diciembre. Desde Vivir en Sevilla te hablamos de cinco lugares tanto en la provincia como en la Sierra de Aracena que están, como mucho, a una hora y media de la ciudad y que son perfectos para darse un paseo y disfrutar del paisaje en esta época del año.

Bosque de la Ribera del Huéznar, en San Nicolás del Puerto

Si bien la zona de la Ribera del Huéznar es un lugar ideal para visitar en verano, ya que allí las temperaturas son más bajas, hay muchas zonas con sombra y muy cerca se encuentra la playa artificial de San Nicolás del Puerto, durante el otoño esta zona de Sevilla se vuelve absolutamente mágica.

Desde su nacimiento en el municipio de San Nicolás del Puerto, donde brota caudalosamente desde las profundidades de la tierra, y hasta Cazalla de la Sierra, el Huéznar discurre serpenteando y dibujando a su paso una postal idílica. Recorrer el sendero que discurre junto al cauce, tanto a pie como en bicicleta, permite recrearnos en la belleza del lugar. Aire puro, tranquilidad y silencio en un enclave único.

Ribera del Huéznar / Junta de Andalucía

El Bosque Encantado, en la Sierra de Aracena

La del Bosque Encantado es una de las rutas más mágicas y bonitas de la Sierra de Aracena, la cual une los pueblos de Fuenteheridos y Castaño del Robledo, por Galaroza, localizadas en pleno Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Durante el otoño, los múltiples castaños y pinos que forman parte de este sendero, de dificultad moderada, se tiñen de tonos amarillos, verdes y anaranjados haciendo que cuando la luz se filtra a través de ellos se cree un paisaje inigualable. Las hojas secas y los frutos caídos salpican y adornan el suelo como si de una alfombra natural se tratara.

La ruta del Bosque Encantado, una de las más bonitas de Huelva / Yogaysenderismo.com

Ruta de los Molinos, en Alcalá de Guadaíra

Es la orilla del río Guadaíra, en el corazón de Alcalá de Guadaíra, la senda que alberga el camino de molinos harineros es uno de los enclaves más cercanos a la ciudad en los que se puede disfrutar de un increíble paisaje español. Pasear y descubrirlos, siguiendo el sonido que lleva el agua, es una experiencia merecedora de ser vivida. Se trata de un recorrido que discurre por un total de nueve molinos y que se puede hacer también con niños, tanto a pie como en bicicleta.

Ruta de los Molinos de Alcalá / Junta de Andalucía

Sendero de Los Castañares, en Constantina

En el municipio sevillano de Constantina se encuentra una de las rutas más idóneas para estas fechas, la de Los Castañares. Este sendero es una oportunidad para pasear por una de las capitales de Sierra Morena, Constantina, y ver de cerca su conjunto monumental.

Partiendo de Constantina, este sendero recorre sus inmediaciones comenzando con un suave ascenso hasta un frondoso castañar que, en verano ofrece su sombra, y en otoño un espectáculo de colores amarillos y marrones. De retorno hacia el pueblo se alcanza la carretera que lleva al castillo de Constantina. En esta imponente fortaleza de la época almorávide es fácil observar aves rapaces al mismo tiempo que se contempla uno de los pueblos más hermosos de la sierra.

Ruta de los Castañares / senderismosevilla.net

El Bosque de las Letras, en la Sierra de Aracena

El Bosque de las Letras es conocido como uno de los senderos más populares de la Sierra de Aracena gracias a su espectacular paisaje y a que, en mitad del recorrido hay un pequeño buzón repleto de libros que el senderista puede coger (idealmente dejando otro en sustitución). El camino es de dificultad baja por lo que es ideal para realizar con niños y disfrutar del paisaje que crean sus árboles hasta llegar a la aldea de Santa Ana la Real, con apenas 470 habitantes.