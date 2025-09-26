Así son los tres restaurantes mejor valorados de Utrera: "Comida excelente y servicio de lujo"

A algo más de 32 kilómetros de Sevilla capital, en la comarca de la Campiña, se encuentra la ciudad de Utrera, un municipio formado por más de 50.000 habitantes cuyos orígenes se remontan a tiempos del Neolítico, siendo una de las tierras más longevas de la provincia. Su patrimonio arquitectónico, con monumentos como la Iglesia de Santiago el Mayor o el Castillo de Utrera, refleja su importancia en la Edad Media como villa fortificada y núcleo estratégico en la campiña sevillana.

Esta ciudad se ha consolidado en la región como una de las cunas del flamenco, ya que de sus calles y barrios han surgido cantaores y guitarristas fundamentales que marcaron el rumbo de este arte, hoy declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En la actualidad, Utrera destaca como un referente cultural y turístico, donde tradición y modernidad conviven, lo que la convierten en un punto clave de la identidad andaluza, que combina historia, arte y costumbres vivas.

Por estos motivos son muchas las personas que cada año visitan las calles de Utrera para conocer sus costumbres, su patrimonio y su esencia. Junto a esto, son muchos los que aprovechan para deleitarse con su rica gastronomía que se puede degustar en los muchos bares que conforman esta ciudad. Sin embargo, de todos ellos hay tres que destacan por encima del resto según las valoraciones de las personas que los han probado y que han querido incluir su reseña en la web de Tripadvisor. Estos son los tres establecimientos hosteleros mejor posicionados de Utrera por su comida y su servicio:

Goze Garito Gourmet

Ubicado en la calle de San Juan Bosco, número 26, Goze Garito Gourmet destaca por su comida, muy elaborada y con toques de otros países, y sus ricos desayunos, que sirven todas las mañanas de martes a domingo. En Goze se pueden encontrar desde vieiras flambeadas con velo ibérico y mayonesa de trufa hasta hamburguesa de solomillo de vaca morucha con brioche de bretzel, lasana Tex Mex con carne de vacuno picada y cocinada con su receta secreta de chiles mexicanos, tomate casero y emmental gratinado o sus espaguetis frescos cocidos al momento con langostinos al ajillo y salsa de tomates cherry confitados. Cuenta con una puntuación de 4.9 sobre 5, con 163 opiniones en Tripadvisor.

Zezeo Neotaberna

Zezeo Neotaberna se encuentra en el Centro Comercial Los Molinos y se caracteriza por ser un sitio de tapas perfecto para acompañar con un vino o una cerveza. Su comida va de la mano de las recetas propias de diferentes lugares de España y sobre todo de Andalucía, como salmorejo, solomillo al whisky, calamares fritos, pulpo a la gallega, lagrimitas de pollo o ensaladilla rusa. También cuentan con postres tan deliciosos y típicos como las poleás y otros más originales, como la galleta de pistacho y chocolate blanco horneada con helado de vainilla. Zezeo Neotaberna cuenta con una puntuación de 4,6 sobre 5, con 68 opiniones.

Besana Tapas

Besana Tapas es uno de los establecimientos más conocidos no solo en Utrera sino en toda la provincia de Sevilla. Su fama los llevó a abrir hace apenas unos meses un segundo establecimiento en el barrio sevillano de Los Remedios. En este restaurante combinan toques de la comida tradicional con formas de cocinar y productos de otros lugares del mundo, creando platos que no se ven en ningún otro sitio y que merece la pena probar. Algunos de ellos son sus t𝖺𝖼𝗈s 𝖽𝖾 𝗃𝖺𝗋𝗋𝖾𝗍𝖾 𝖽𝖾 𝗍𝖾𝗋𝗇𝖾𝗋𝖺 𝖼𝗈𝗇 𝗀𝖺𝗆𝖻𝗈́𝗇 𝗌𝖺𝗅𝗍𝖾𝖺𝖽𝗈, 𝗁𝗈𝗅𝖺𝗇𝖽𝖾𝗌𝖺, 𝗆𝗈𝗌𝗍𝖺𝗓𝖺 𝗒 𝗉𝗂𝗉𝖺𝗋𝗋𝖺𝗌, su famoso donut relleno de carrillada y glaseado con queso de cabra y emulsión de su jugo, mollejas de ternera glaseadas con payoyo y setas, albóndigas de ternera a la bourguignonne con patata y trufa o ensaladilla con camarones, aceite de coral y ajillo. Besana Tapas cuenta con una puntuación de 4,2 sobre 5 y con 417 opiniones. Sus clientes lo catalogan como un lugar con «comida excelente y servicio de lujo».