Día del Cangrejo, la particular fiesta de un pueblo de Sevilla "con espectaculares paisajes de cine"

Este fin de semana, del 26 al 29 de septiembre, el municipio sevillano de Isla Mayor se preparará para celebrar las fiestas en honor a su patrón, San Rafael, y el esperado Día del Cangrejo, una feria agroalimentaria para conmemorar al cangrejo rojo, propio de esta zona.

Ubicado en las Marismas del Guadalquivir, y haciendo de puerta al Parque Nacional de Doñana, este pueblo sevillano se preparará para acoger una de sus festividades más esperadas y divertidas con una programación muy variada que comprende desde concurso de tiro al plato hasta degustaciones gratuitas y fuegos artificiales.

Programación completa

Las fiestas patronales de Isla Mayor darán comienzo este viernes, 26 de septiembre y se extenderán hasta el próximo lunes, día 29. Durante las cuatro jornadas los vecinos y vecinas de la localidad así como los visitantes podrán participar en un amplio abanico de actividades:

Del viernes 26 al lunes 29

Tiro al plato en las parcelas de la carretera El Toruño

Sábado, 27 septiembre

En la Plaza Alcalde José Barco y durante todo el día se instalará una feria de artesanos de la comarca y exposición de “Clásicos y Joyas de Sevilla”, “Citroën de Sevilla” y “Motos antiguas el Botica”.

14:00 horas: degustación gratuita del Cangrejo Rojo de Río.

20:00 horas: pasacalles a cargo de la “Charanga los Pingüis”.

20:30 horas: culminación de las fiestas con la quema de la “Falla” y fuegos, en honor a Ntro. Patrón San Rafael (Molino San Martín).

Domingo, 28 septiembre

A partir de las 18:00 horas, el “Consejo Parroquial” abrirá un ambigú en la Plaza de la Iglesia con comida y bebidas a precios populares, amenizado con música en directo.

19:00 horas: Santa misa y ofrenda de flores en honor a Nuestro Patrón.

A continuación: Procesión de San Rafael por el itinerario habitual. A la hora de la entrada en la iglesia se rezará un Rosario.

Isla Mayor surgió como localidad entre las marismas del Guadalquivir y extensos campos de arroz a principios del siglo XX, momento en el que la sociedad de las Islas del Guadalquivir compraría estas tierras al marqués de Casa Riera. De esta manera comenzaría su transformación con las primeras plantaciones de arroz, uno de los productos que más han caracterizado a este pueblo y a su gastronomía junto al cangrejo rojo. Su gente es descendiente de aquellos ingleses y valencianos que establecieron en la zona la tradición arrocera.

En sus tierras inundadas se ha consolidado el mayor arrozal de Europa, con más de un centenar de aves que forman parte de los primeros estribos del Parque Nacional de Doñana. La belleza de este entorno natural ha servido de escenario para una de las películas con más éxito del cine andaluz, La Isla Mínima. De ahí que se pueda asegurar que su entorno cuenta, tal y como aseguran desde la web de Turismo de la Diputación de Sevilla, con espectaculares paisajes de cine.