Cerámica hecha a mano, joyas o encuadernaciones: así es la Feria de Artesanía Creativa que enamora en Sevilla

La Feria de Artesanía Creativa de Sevilla, bajo el lema “Hecho en Sevilla”, celebra su cuarta edición de otoño con la participación de 42 talleres artesanales locales, consolidándose como uno de los eventos más destacados para el sector en la ciudad. En esta ocasión la cita tendrá lugar entre el 19 de septiembre y el 20 de octubre en la calle Fray Ceferino González, entre la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.

Durante la inauguración de esta nueva edición, el delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, quiso destacar que «cada vez son más los talleres de los que se puede disfrutar en esta feria, que ofrece un escaparate único entre la Catedral y el Archivo de Indias, potenciando el trabajo artesanal de Sevilla. Este enclave no solo permite la venta directa, sino que genera un importante punto de contacto para que los talleres, muchos de los cuales no tienen tienda física permanente, establezcan relaciones con nuevos clientes locales y turistas, dando lugar a encargos y colaboraciones futuras».

En esta ocasión, han sido 42 los talleres artesanales seleccionados, lo que ha supuesto un incremento del 11 % respecto a la pasada edición celebrada en primavera. Entre los artículos que los visitantes podrán descubrir se incluyen trabajos de textil, joyería, cerámica, forja, cuero, grabados, vidrio y sombrerería, entre otros.

Todos los talleres que participan

Cerámica: Yukiko Kitahara, Cerámicas Terán, Ceráfrika, Elena Arévalo Cerámica, Cerámica San Bernardo, Cerámica Fango, Enuso Cerámica,

Madera: Árbol-Aldea.

Mosaico: Mosaicolimbria.

Cosmética: JabonOliva Natural Cosmética.

Cuero: Creaciones en Cuero, Hilaluna/Cuero/Leather, Talabar "Arte en Piel",

Escultura: Artesanía Roca y Piedras.

Esmalte al fuego: Deverde, Joyas al Fuego, Verónica Blas.

Forja: Forja Lebrija "Punto de Interés Artesanal".

Joyería de autor: La Galeller. Gema Molina

Joyería esmalte: Miao Joyas.

Joyería flores prensadas: Flowear Joyas.

Joyería/peinetera: Azularte Artesanía.

Joyería-cerámica: La Gitana Loca. Cerámica, Kerámikos Mch.

Joyería-plata: Lagartijas Plata, Bustamante Plata y Metal, Plata Artesanal.

Joyería-vidrio: Agustín Martín, Estudio Ciento2.

Musivaria: Domus Sophiae Mosaicos.

Grabado: Norler Grabados - Etching.

Papel y encuadernación: Taller Lirandy, Cartón Papel y Tijeras.

Papel artesanal: Papeles para Sentir.

Sombrerería: Buffuna.

Textil estampación: The Printed Rabbit.

Textil reciclado: Anuscas Family.

Textil telar: Engalana.

Textil-nuno: Nuna.

Textil-seda: Margaret de Arcos.

La Feria de Artesanía Creativa permanecerá abierta desde este viernes 19 de septiembre hasta el 20 de octubre, en horario de 10:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

La Feria de Artesanía Creativa, que se celebra tanto en otoño como en primavera, junto a la Feria de Artesanía Creativa de Navidad en Plaza Nueva están organizadas por la Federación Artesanal de Sevilla en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad. Estos eventos se han consolidado como plataformas estratégicas para el desarrollo empresarial de la artesanía, uno de los sectores clave dentro de las industrias culturales y creativas de la ciudad. Además, permiten al público residente y a los turistas descubrir y adquirir directamente piezas únicas, favoreciendo la visibilidad y comercialización de los productos artesanales.