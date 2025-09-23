Visitas guiadas y gratuitas a espacios únicos del Alcázar de Sevilla para los nacidos o residentes en la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla, en su compromiso con acercar la historia y la cultura a los sevillanos y sevillanas, ha dado a conocer cuáles son los espacios exclusivos que tanto nacidos como residentes en la ciudad podrán visitar por libre o de forma guiada durante todo el año.

Las visitas gratuitas para sevillanos y sevillanas así como residentes en la ciudad que puedan acreditarlo se efectuarán de martes a domingo, a las 09:00 horas, durante todos los meses del año. Tras la visita las personas interesadas podrán permanecer en el recinto para terminar de ver aquellos lugares que no hayan podido explorar durante su visita o quieran conocer con mayor profundidad.

Conoce lugares exclusivos

Estas visitas pensadas para acercar el patrimonio a los lugareños se harán a lugares que normalmente no están abiertos para la visita general y que son, entre otras, la Galería de Grutesco, el balcón de la Fuente de Mercurio y las cubiertas del palacio gótico. Además, se podrán visitar aquellas localizaciones en las que se rodó la famosa serie Juego de Tronos o la cripta arqueológica del Patio de Banderas.

Estas visitas cuentan con la peculiaridad de que se harán para grupos reducidos, lo que permitirá disfrutar de las diferentes estancias de una manera más íntima y con un acompañamiento más personalizado, ya que además el monumento abre al público general media hora más tarde, a las 09:30 horas. La visita a la zona general tiene una duración aproximada de 75 minutos.

Cómo conseguir la entrada

Para poder asistir a los Reales Alcázares beneficiándose de esta oferta gratuita para los vecinos y vecinas de la ciudad será necesario hacer una reserva de entradas nominativas a través de la página web del Alcázar de Sevilla. Las entradas disponibles para el mes de noviembre a la cripta arqueológica estarán disponibles a partir del 1 de octubre a las 10:00 horas.

El acceso para entrar a las visitas guiadas del Alcázar se realizará a través de la Puerta de la Alcoba, siempre con la presencia del DNI o del certificado de empadronamiento en Sevilla, además de la entrada para la actividad. El equipo de seguridad no permitirá el acceso a las personas que no presenten uno de los dos documentos indicados anteriormente, aunque estén inscritas en la actividad.

El Alcázar de Sevilla es el palacio real en uso más antiguo de Europa. Junto a la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, que en este caso cuentan con una belleza inesperada. Los tres fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.

Los Reales Alcázares engloban tanto una zona de palacio con una arquitectura sin igual, similar a la que se encuentra en la Alhambra de Granada, y la de los espectaculares jardines. En ellos, además de un laberinto, un órgano de agua, un estanque con peces y muchas zonas con diferentes tipos de flores, fuentes y bancos, hay pavos reales campando a sus anchas por el recinto. Debido a sus dimensiones y a los diferentes momentos históricos en que se ha ido construyendo, los Reales Alcázares de Sevilla guardan entre sus paredes multitud de historias, leyendas, curiosidades y características que los convierten en un espacio singular y de parada obligatoria en la hispalense.