Visitas teatralizadas nocturnas a Itálica: cómo conseguir la entrada de este increíble espectáculo con efectos especiales

El próximo mes de octubre, entre los días 1 y 25, el conjunto arqueológico de Itálica acogerá un nuevo ciclo de visitas nocturnas teatralizadas bajo el título El sueño de Adriano, de la mano de Imperdible Artes Escénicas, quienes harán representaciones dramáticas apoyándose en vídeo mapping y otros efectos audiovisuales.

El sueño de Adriano

Estamos en el Siglo II d.C. En este momento, el que fue emperador de Roma, Adriano, junto a su padre adoptivo,Trajano, llega al poder, prolongando que linajes y familias procedentes de la Bética siguieran gobernando el Imperio más grande del mundo. Con este nombramiento Adriano impone una nueva forma de gobernar que queda lejos de ese afán expansivo de su antecesor. Durante el imperio de Adriano comienza a ser importante un nuevo concepto de ciudad y se establece una relación diferente con el territorio conquistado.

Es precisamente en esa dinámica donde desde la compañía Imperdible Artes Escénica han imaginado la Itálica que soñó Adriano y que se ve reflejada en las nuevas teorías que la afianzan como una ciudad ceremonial, absolutamente majestuosa, como una de las más importantes más allá de Roma. Poner en valor la figura de un emperador fundamental en la historia de Roma y ubicarlo en uno de los conjuntos arqueológicos más representativos de España, ha sido el objetivo de esta compañía junto a la Consejería de Cultura y Deporte.

Para ello, han creado una ficción poética que recorre las entrañas del Anfiteatro. La voz de Adriano y el personaje de Antínoo, amante del propio emperador, servirán de guía en este paseo onírico y mágico por las piedras del Anfiteatro de Itálica en una cita única con la caída de la noche durante el mes de octubre.

Desde la década de los 90 del pasado siglo, Imperdible Artes Escénicas ha venido realizando un acercamiento dramático a personajes y acontecimientos históricos destacados en espacios singulares y monumentales. Son un equipo multidisciplinar que integra las diferentes áreas artísticas y técnicas audiovisuales que intervienen en el proceso de creación, utilizando los más innovadores medios tecnológicos a su alcance. En Itálica, el sueño de Adriano han pretendido crear diferentes espacios audiovisuales que, junto a la ambientación sonora y al trabajo de los actores, facilitan este maravilloso viaje en las noches de Itálica.

Venta de entradas y horarios

La venta de entradas para disfrutar de este espectáculo único en la provincia de Sevilla ya está disponible a través de la página web de Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Estas tienen un precio general de 11,50 euros por persona. Los niños y niñas entre 5 y 14 años de edad podrán acceder al espectáculo de manera gratuita siempre que acrediten su edad en el control de acceso (previa adquisición de la entrada a través de la web).

Las visitas se realizarán todas las semanas de octubre, de miércoles a sábado (ambos incluidos), en dos pases: a las 20:30 y a las 21:30 horas. La visita está recomendada a partir de los 10 años de edad. No obstante, se podrá acceder al recinto a partir de los 5 años. Se recomienda acudir al recinto con un zapato cómodo. Este no está adaptado para personas con movilidad reducida.