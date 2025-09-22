Una Pará en Gines 2025: cuándo empieza y qué actividades se han programado para estos días

Una Pará en Gines, la conocida fiesta dedicada a la tradición rociera que cada año se celebra en este municipio sevillano, tendrá lugar este año los días 2, 3, 4 y 5 de octubre con una interesante programación de actividades y espectáculos y con una amplia zona comercial de venta de productos de las diferentes empresas participantes.

Este año, entre el jueves, 2 de octubre, y el domingo, día 5, la XVII edición de Una Pará en Gines volverá a convertirse en el corazón del mundo ecuestre en un evento único donde tradición, naturaleza y cultura se funden en un ambiente festivo y familiar, con entrada gratuita.

Qué encontrarás en Una Pará en Gines 2025

El programa de Una Pará en Gines incluye numerosos concursos de todo tipo (yuntas y carreteros, enganches de tradición, morfofuncional PRE, arrastre de piedras con mulos...). La Pará ofrece una amplia variedad es espectáculos de diferente índole y para los públicos con acceso completamente libre y gratuito. En esta edición los asistentes podrán disfrutar de los siguientes concursos y espectáculos:

Desfile We Love Flamenco by La Pará

Morfofuncional Caballos PRE

Prueba de Obstáculos de Enganches

Concurso de Exhibiciones Ecuestres

Enganches de Tradición

Subasta y exposición de potros y potras

Campeonato de Andalucía de Volteo

Esquilado (rallado) de mulos

Trenzado equino

Espectáculo ecuestre de Paco Martos

Concurso nacional de Cortadores de Jamón

Concurso de Arrastre de Piedra con Mulos

Carrera de Sacos y Concurso de Lanzamiento de Alpaca

Concierto de R.A.Y.A. Evolution

Toda la información acerca de cada uno de los eventos programados para los días 2, 3, 4 y 5 de octubre pueden consultarse a través de la página web de Una Pará en Gines, pinchando sobre cada uno de los espectáculos y actividades. Además de esto, Una Pará en Gines dispone de una amplia zona comercial que sirve cada año como el mejor escaparate para los productos y servicios de las empresas participantes.

Una Pará en Gines se celebra en la zona del recinto ferial de la localidad, en la avenida del Torrejón, 2070. La zona habilitada para este evento cuenta con tres pistas, un área de tribunas, zona comercial y espacio para las gradas, desde las que se puede disfrutar de los diferentes espectáculos.

El cartel anunciador de esta edición es obra de Antonio Rodríguez Ledesma. Una pieza artística que combina pintura, cerámica y collage, con una imagen central de un caballo que simboliza el carácter ecuestre del evento, junto con elementos locales de Gines (azulejos, escenas rocieras, retablos cerámicos), que evocan la tradición y la identidad del pueblo.

Declarada en 2018 Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, Una Pará en Gines es una feria de relevancia sobre naturaleza y tradición rociera que se celebra cada año entre los meses de septiembre y octubre y que está organizada por el Ayuntamiento de Gines. En ediciones anteriores, esta cita ha logrado superar las 45.000 visitas situándose como cita obligada para los amantes de las tradiciones.