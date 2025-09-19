La iglesia de Sevilla que no puedes perderte según los turistas: "Es una maravilla, un regalo para nuestros ojos"

Estar de visita en Sevilla y no adentrarse en alguno de sus templos eclesiásticos, con independencia de la devoción que se tenga hacia la religión cristiana, es sinónimo de perderse una parte importante de la hispalense, ya que es la ciudad de España con más iglesias católicas. Entre las paredes de estos edificios no solo hay algunos retazos de siglos pasados sino también importantes obras pictóricas y arquitectónicas que son dignas de conocer y que dan buena cuenta de la historia que ha ido conformando la ciudad de Sevilla.

Entre todos los templos que en la ciudad están abiertos al público, el más famoso es la Catedral de Sevilla, uno de los monumentos más visitados de la capital. Sin embargo, más allá de esta construcción de suma importancia, hay otras iglesias que son toda una joya y que en ocasiones pasan desapercibidas. Entre todas ella hay una que destaca por la belleza de su edificio y por las múltiples representaciones que se hacen en su interior: la de San Luis de los Franceses.

Su historia

La iglesia de San Luis de los Franceses es propiedad de la Diputación de Sevilla desde el siglo XIX tras un proceso de desamortización. El conjunto fue construido entre 1699 y 1731, siglos XVII y XVIII, y es uno de los enclaves que mejor se conservan del Barroco pleno en Sevilla, destacando por alto contenido simbólico

Su arquitecto fue Leonardo de Figueroa, quien ejecutó el proyecto bajo la supervisión de un escogido grupo de intelectuales jesuitas. Tras la expulsión definitiva de estos en 1835 el edificio haría de seminario, de convento franciscano, de hospital venerable, fábrica en el siglo XIX, de hospicio e incluso, ya a principios del siglo XX, como escenario para representaciones como Don Juan Tenorio, cuando ya el edificio estaba desacralizado.

El objetivo de los jesuitas con esta iglesia fue mostrar a los jóvenes novicios y a los visitantes del templo el poder de la Compañía de Jesús. Por ello, los retablos muestran la grandeza de los santos jesuitas y los logros de la orden. La capilla doméstica fue concebida como una capilla privada para los estudiantes del noviciado y durante más de 300 años la entrada ha estado prohibida a los visitantes, que en la actualidad sí que pueden entrar a verla.

En los años 20 del siglo pasado, un rayo penetró por la bóveda del coro y destruyó un temple con óleo pintado sobre la puerta de la iglesia. La cripta fue utilizada durante años como un auténtico cementerio. Al encontrarse el edificio en el centro de la resistencia de Sevilla durante la Guerra Civil, con la ocupación de Queipo de Llanos, fue una de las pocas iglesias que no se quemaron durante el conflicto.

Una joya arquitectónica en mitad de la ciudad

La iglesia de San Luis de los Franceses representa una verdadera joya arquitectónica en pleno Casco Antiguo de la hispalense. Su fachada retablo está muy decorada, destacando las columnas salomónicas. En la parte alta de la puerta se puede ver el Escudo de España coronado por los tres arcángeles defensores de la Iglesia. En los extremos de la fachada hay dos torres octogonales decoradas con azulejos, en las que se observan a los Evangelistas. La Puerta de entrada la decoran las imágenes de San Hermenegildo y San Fernando.

La fabulosa cúpula de San Luis de los Franceses. / Antonio Pizarro

El interior está decorado por los pintores Lucas Valdés y Domingo Martínez, siendo las imágenes y retablos del templo en su mayoría obras del escultor Pedro Duque Cornejo. La iglesia tiene una planta de cruz griega, sobre ella una espléndida cúpula, todo ello sustentado por 16 columnas salomónicas, lo que lo convierte en un templo de arquitectura imponente.

Todos estos elementos convierten a esta iglesia en una de las más visitadas en Sevilla, de la que visitantes como Miguel Ángel F. ha comentado, a través de las reseñas de Google, que se trata de un lugar «absolutamente fascinante», y añade que «no cabe más ni mejor en un espacio reducido». A su opinión se suman las de José M., quien considera que «no hay palabras para describir realmente esta maravilla de edificio», o la de Patricia M., que asegura que es «una maravilla, un regalo para nuestros ojos».

San Luis se prepara para acoger el legado artístico de la Diputación de Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Visitas guiadas

Tras la restauración llevada a cabo en los últimos años, la iglesia, la capilla doméstica y la cripta se han abierto al público para disfrute de todos los sevillanos y sevillanas así como de las personas que visiten la ciudad. En su interior, además, se puede encontrar la exposición permanente Patrimonio histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900 Arte y Beneficencia, que muestra un valioso conjunto de piezas artísticas y documentos relacionados con la historia de la provincia.

La iglesia de San Luis de los Franceses organiza asiduamente visitas guiadas al interior del templo. La próxima tendrá lugar el sábado, 27 de septiembre, y en ella se podrá conocer la iglesia, la capilla doméstica y la cripta-cámara sepulcral. Toda la información aparece detallada en la página web de la Junta de Andalucía. Además de esta iniciativa, del 6 de octubre al 28 de diciembre la iglesia se podrá visitar todos los domingos a partir de las 12:30 horas.