Visitas gratuitas a edificios emblemáticos y rutas urbanas durante la Semana de la Arquitectura de Sevilla

La semana del 6 al 11 de octubre la ciudad hispalense acogerá la XXIV edición de la Semana de la Arquitectura, una cita organizada por el Colegio de Arquitectos de Sevilla que busca acercar la profesión y la importancia de la arquitectura a la ciudadanía a través de diferentes actividades, generando un espacio de reflexión sobre los retos y el futuro de la arquitectura urbana, especialmente en una ciudad con un valioso patrimonio histórico como Sevilla.

En esta edición desde el Colegio Oficial de Arquitectos pretenden dar a conocer el trabajo continuado de arquitectos y arquitectas durante casi un cuarto de siglo. Por este motivo la Semana de la Arquitectura de 2025 estará orientada a acercarse a esos edificios, adentrándose en ellos y organizando rutas urbanas alrededor de los mismos con el fin de ofrecer una panorámica de los proyectos realizados en la provincia de Sevilla en este tiempo.

Pasear por la ciudad, entrar en las distintas construcciones, recorrerlas, mostrarlas in situ, explicarlas, pero también analizarlas, discutirlas y establecer diálogos entre las personas presentes serán algunas de las actividades que se podrán hacer a lo largo de estos días en la hispalense. Además, durante las tardes se desarrollarán cuatro sesiones para conocer a fondo los proyectos premiados en la última convocatoria de los premios COAS Arquitectura & Sociedad 2025.

Así, el lunes 6 se inaugurará este ciclo con una conferencia del estudio MGM Morales de Giles Arquitectos, que presentarán, además del premiado Lumen Learning Center, de la Universidad Paris Saclay, algunos de sus últimos proyectos. Martes, miércoles y jueves habrá paseos por la exposición con los autores de los edificios premiados para posteriormente, pasar al salón de actos donde se desarrollarán conversatorios entre los autores y autoras de dichos edificios. Unos diálogos abiertos donde se explorará más a fondo qué hay detrás de esa arquitectura premiada.

Rutas urbanas

Entre las actividades de la XXIV Semana de la Arquitectura de Sevilla 2025, está la realización de cinco rutas o paseos guiados por arquitectos y arquitectas en grupos de un máximo de 30 personas:

Arquitectura contemporánea en la Macarena: lunes, 6 de octubre (10:00 h. - 11:00 h. - 16:30 h. - 17:30 h.).

lunes, 6 de octubre (10:00 h. - 11:00 h. - 16:30 h. - 17:30 h.). Isla de la Cartuja : martes, 7 de octubre (10:00 h. - 11:00 h. - 16:30 h. - 17:30 h.).

: martes, 7 de octubre (10:00 h. - 11:00 h. - 16:30 h. - 17:30 h.). Aljarafe y vivienda colectiva, utopías y realidades: miércoles 8 de octubre, 9:30 h. (Grupo de 50 personas).

miércoles 8 de octubre, 9:30 h. (Grupo de 50 personas). Sevilla Este : jueves, 9 de octubre (10:00 h. - 11:00 h. - 16:30 h. - 17:30 h.).

: jueves, 9 de octubre (10:00 h. - 11:00 h. - 16:30 h. - 17:30 h.). Universidad Laboral: ayer y hoy: viernes, 10 de octubre (10:00 h. - 11:00 h. - 16:30 h. - 17:30 h.).

Visitas a edificios premiados

Entre las actividades de la XXIV Semana de la Arquitectura de Sevilla 2025 se incluye la realización de visitas a diferentes edificios galardonados en algunas de las ediciones de los Premios COAS Arquitectura & Sociedad.

Casa de los 9 Pórticos: martes 7 de octubre (11:00 h. - 11:30 h. - 18:00 h. - 18:30 h.).

martes 7 de octubre (11:00 h. - 11:30 h. - 18:00 h. - 18:30 h.). Museo de la Cerámica de Triana / Hotel Montalván: m artes 7 de octubre (11:00 h. y 17:00 h.).

artes 7 de octubre (11:00 h. y 17:00 h.). Hotel Posada del Lucero: HOTEL POSADA DEL LUCERO - miércoles 8 de octubre (11:00 h. - 17:00 h.).

- miércoles 8 de octubre (11:00 h. - 17:00 h.). Centro de Negocios Aerópolis: miércoles 8 de octubre (11:00 h. - 17:00 h.).

miércoles 8 de octubre (11:00 h. - 17:00 h.). Vivienda en calle Sol, 110: miércoles 8 de octubre (12:00 h. - 18:00 h.).

miércoles 8 de octubre (12:00 h. - 18:00 h.). Palacio de San Telmo: jueves 9 de octubre (10:00 h. - 11:30 h.).

jueves 9 de octubre (10:00 h. - 11:30 h.). Palacio de Deportes / Centro cívico de Los Silos: jueves 9 de octubre (11:00 h. - 17:00 h.).

jueves 9 de octubre (11:00 h. - 17:00 h.). Espacio Mondo: viernes 10 de octubre (11:00 h. - 18:00 h.).

Las inscripciones para las rutas y las visitas a los edificios estarán disponibles a partir del lunes, 22 de septiembre, a través de la página web de la Semana de la Arquitectura.