Noche Europea de los investigadores 2025: actividades gratuitas que podrás hacer en Sevilla para celebrarlo

El fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre, la capital hispalense acogerá una nueva edición, la XIX, de la 'Noche Europea de l@s Investigador@s', un evento anual y que se da de manera simultánea en ciudades de toda Europa, financiado por la Comisión Europea, que busca acercar la ciencia y a sus profesionales al público general a través de actividades lúdicas y gratuitas.

En la edición de 2025 La Noche apuesta de nuevo por actividades en las principales calles y plazas. El programa se complementa con actividades online que se disfrutan directamente desde la web. En total, serán casi 1000 actividades las que se produzcan durante el fin de semana para acercar la ciencia y a las personas que investigan al público en general, demostrar de una forma práctica y lúdica la relación entre investigación y vida cotidiana y divulgar los estudios científicos entre los y las jóvenes.

La iniciativa, denominada en esta ocasión ‘Open Researchers 2024-25’, está conformada por actividades en las que los investigadores e investigadoras de los centros participantes y colaboradores en la actividad acercan su trabajo y sus inquietudes a la ciudadanía de una forma diferente.

La edición de 2025 está de nuevo dedicada a las Misiones de Horizonte Europa, que incluye entre sus principales innovaciones el lanzamiento de Misiones como una nueva forma de implementar la I+D+I con un impacto social y económico en áreas de interés para la Unión Europea y sus ciudadanos.

Actividades programadas en Sevilla

En Sevilla serán diez las entidades que participarán en este encuentro y que establecerán diferentes puntos en los que se podrán realizar los talleres programados. Estos son la Casa de la Ciencia, Caixaforum Sevilla, el Pabellón de Uruguay, la Fundación Valentín de Madariaga, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Loyola, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC por sus siglas en inglés), el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) o el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).

Casa de la Ciencia

Para celebrar la Noche Europea de l@s investigador@s la Casa de la Ciencia acogerá dos talleres el viernes, 26 de septiembre, en la carpa Alan Turing:

De 17:00 a 18:00 horas: 'Redes complejas y estabilidad de los ecosistemas' (EBD-CSIC)

De 20:00 a 21:00 horas: 'Murales pigmentados de fotosíntesis' (EBD-CSIC)

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)

Desde las 17:00 horas en la Carpa Rosalind Franklin, en los exteriores del Museo Casa de la Ciencia, destacan experiencias interactivas como Misión: ¡Carrera por el hígado sano!, un juego en el que los participantes sortean enfermedades que afectan al hígado, aprendiendo sobre hábitos saludables de forma entretenida.

También se podrá disfrutar de Azar y cáncer, un juego de cartas donde los asistentes descubrirán cómo las células cancerígenas se desarrollan y cómo la ciencia combate esta enfermedad. Además, CardioXplora ofrecerá talleres sobre enfermedades cardiovasculares, buscando sensibilizar sobre su impacto social. Y los más jóvenes podrán vivir una experiencia inmersiva en la Simulación de la discapacidad infantil mediante Realidad Virtual, tomando conciencia de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

Fundación Valentín de Madariaga y Oya y el Instituto de Biomedicina de Sevilla

Ofreceránlas charlas "Diabetes y células madre", que aborda las promesas y límites de las terapias celulares, e "Innovación digital en salud", que mostrará casos prácticos llevados a cabo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) y cómo los datos de salud pueden transformar la atención médica y hospitalaria.

Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla

Ofrecerá a niños y niñas de 5a 12 años, cinco actividades interactivas sobre la salud emocional y la alimentación saludable. A través del juego, podrán aprender a identificar las emociones, expresarlas y comprenderlas, así como disfrutar en familia de la elección de alimentos saludables.

Universidad de Loyola

Esta universidad organizará visitas guiadas que ofrecen redescubrir el arte como un testigo silencioso de las enfermedades que han marcado la historia humana de la mano de Álvaro Carmona (@sdesiencia), bioquímico y divulgador científico.

Así mismo, la Universidad Loyola llenará de ciencia la Carpa Howard Carter de la Casa de la Ciencia, donde ofrecerá diversos talleres para niños y mayores sobre cómo conocer mejor nuestro corazón y nuestro cerebro, curar nuestras heridas, protegernos del sol o saber más acerca de cómo la ingeniería podría solucionar problemas de sequía o de suciedad en nuestros ríos y mares.

Junto a la de Loyola también organizarán multitud de actividades las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, como la representación ‘Tiempo de esgrima: las espadas y su uso en la edad moderna’ y la charla ‘Más allá de lo orgánico: El desafío de la Agricultura Regenerativa’ o los talleres infantiles ‘El Gusano Único. Un modelo para salvarnos a todos’ y ‘El Señor de los Anillos o qué nos pueden enseñar los bosques sobre historia y cambio climático’.

La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía es un evento asociado a la iniciativa MSCA and Citizens de la Unión Europea financiada en el marco de las acciones Marie Skłodowska Curie del programa Horizonte Europa. Está coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre con financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.