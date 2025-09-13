Vuelve el conocido tren en miniatura del Parque del Alamillo: qué día se estrena y a qué horas se puede viajar

El próximo domingo, 14 de septiembre, el conocido ferrocarril del Alamillo, popular en la ciudad por ser uno de los mayores reclamos de este espacio, volverá a circular por el Parque del Alamillo tras el parón del verano.

Gestionado por la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril, se trata de un circuito ferroviario, por el que circulan trenes a una escala lo suficientemente grande como para que sean considerados trenes reales, funcionando como si se tratara de una instalación auténtica, pero en miniatura, haciendo las delicias de pequeños y mayores. Los visitantes pueden subir en los trenes para realizar un agradable y simpático viaje por uno de los pulmones verdes de la ciudad.

Cuándo se podrá disfrutar del tren

El tren en miniatura del Parque del Alamillo circulará por este espacio todos los domingos de septiembre a junio (salvo meteorología adversa) en horario de 11:00 a 14:00 horas. Además, a través de las redes sociales de la Asociación Amigos del Ferrocarril se anunciarán circulaciones y jornadas especiales algunos sábados o días señalados en el calendario como el 12 de octubre (Día de la Hispanidad y aniversario del parque) o el 28 de febrero (Día de Andalucía). Durante estas jornadas el ferrocarril circulará en horario de mañana y de tarde.

Con esta iniciativa desde Amigos del Ferrocarril buscan fomentar este medio de transporte de la manera más real posible, para lo que han reproducido en una parcela preservada en el Parque del Alamillo, la instalación ferroviaria en miniatura. Después de acceder al circuito por la estación, y obtener el billete, que se dedica íntegro al mantenimiento y ampliación del mismo, el pasajero o pasajera pasará a la zona de andenes, desde donde parten los trenes, que en un trazado de casi 800 metros. Durante el trayecto recorren otras estaciones, hermosas praderas, y bosques en un viaje singular, cruzando un túnel y un puente que los llevará de nuevo a la estación, dónde bajarán del tren y, como dicen desde su página web, "seguro que deseando subir otra vez en él".

Las locomotoras de vapor que circulan por las instalaciones funcionan realmente con vapor, producido por la combustión del carbón minera. Muchos de los visitantes esperan siempre para poder subir en alguno de los trenes que remolcan este tipo de locomotoras, para tener un sabor ferroviario auténtico. Además desde la asociación y tal y como detallan en su web, dan la posibilidad de ser el maquinista del tren para lo cual hay que preguntar allí mismo por las condiciones para poder conducir una de estas máquinas.

La Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril gestiona desde el año 2002 el Ferrocarril del Alamillo, que tiene un recorrido 500 metros de longitud y 200 metros de vías auxiliares, por donde circulan réplicas de locomotoras y sus vagones a escala, ofreciendo un viaje para mayores y pequeños.