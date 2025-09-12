Vuelven las Jornadas Medievales al Castillo de las Guardas : fecha, localización y programación completa

El próximo fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, el municipio de El Castillo de las Guardas, ubicado a 50 minutos de Sevilla capital en coche, acogerá la VI edición de sus tradicionales Jornadas Medievales, un evento que transportará a vecinos y visitantes a una época de caballeros, mercaderes y juglares. Esta cita que se desarrollará a lo largo de tres días prometen ser una de las más espectaculares hasta la fecha, con un cambio de ubicación y una programación completamente renovada.

Y es que este año, el evento tendrá lugar en un entorno más céntrico, entre la Plaza España, la Calle Bartolomé Gómez y la Calle Antonio López, lo que permitirá a los asistentes sumergirse en un ambiente medieval auténtico, rodeado de decoración temática y una ambientación que evocará tiempos pasados en todas sus calles y rincones.

Un mercado medieval más grande

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el gran crecimiento del mercado medieval, que ha duplicado el número de mercaderes en comparación con años anteriores. Esto permitirá a los visitantes disfrutar de una mayor variedad de productos artesanales, desde joyería y cuero hasta alimentos tradicionales, vinos y productos elaborados con recetas medievales.

Además, para facilitar el acceso de los asistentes, el Ayuntamiento ha dispuesto una flota de 6 autobuses gratuitos que trasladarán a los visitantes desde distintos puntos de la provincia de Sevilla hasta el municipio.

Programación completa

La programación de este año ha sido renovada con la incorporación de nuevas actuaciones y la participación de destacadas compañías teatrales y de recreación histórica. La programación para los tres días es la siguiente:

Viernes 19 de septiembre

17:30 Apertura del mercado medieval.

Apertura del mercado medieval. 18:00 Tiro con arco en el campamento medieval.

Tiro con arco en el campamento medieval. 18:30 Inauguración de las VI Jornadas Medievales con gran desfile inaugural.

Inauguración de las VI Jornadas Medievales con gran desfile inaugural. 19:00 Taller infantil: maquillaje artístico y pintacaras.

Taller infantil: maquillaje artístico y pintacaras. 19:30 Tambor y gaitas. Pasacalle musical Treefolk.

Tambor y gaitas. Pasacalle musical Treefolk. 19:45 Taller infantil: fabrica tu propio pergamino.

Taller infantil: fabrica tu propio pergamino. 19:45 Exhibición de vuelo. Espectáculo interactivo de cetrería.

Exhibición de vuelo. Espectáculo interactivo de cetrería. 20:00 Pasacalles Los Reyes gigantes.

Pasacalles Los Reyes gigantes. 20:30 Baile en zancos.

Baile en zancos. 21:30 Pasacalles Los Monstruos.

Sábado 20 de septiembre

9:30-10:00 Recepción de autocares en Plaza de Triana.

Recepción de autocares en Plaza de Triana. 11:00 Apertura del mercado medieval.

Apertura del mercado medieval. 11:00 Juegos de ingenio en las mesas lúdicas.

Juegos de ingenio en las mesas lúdicas. 11:00 Visitas guiadas por la localidad.

Visitas guiadas por la localidad. 11:30 Tiro con arco en el campamento medieval.

Tiro con arco en el campamento medieval. 13:00 Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería.

Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería. 14:15 Taller infantil: crea tu propio mascarón.

Taller infantil: crea tu propio mascarón. 12:30-14:30 Teatro de calle y pasacalles (Saltinpunqui, Treefolk, La Galerna).

Teatro de calle y pasacalles (Saltinpunqui, Treefolk, La Galerna). 16:00 Taller infantil: maquillaje artístico y pintacaras.

Taller infantil: maquillaje artístico y pintacaras. 17:00 Taller infantil: creación de varitas mágicas.

Taller infantil: creación de varitas mágicas. 18:00 Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería.

Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería. 18:30 Pasacalle musical Treefolk.

Pasacalle musical Treefolk. 19:00 Teatro de calle: La pócima de las brujas.

Teatro de calle: La pócima de las brujas. 19:30 Taller infantil: heráldica.

Taller infantil: heráldica. 19:30 Pasacalles de gaitas y tambores.

Pasacalles de gaitas y tambores. 20:30 Teatro de calle: La pócima de las brujas.

Teatro de calle: La pócima de las brujas. 20:30 Baile en zancos.

Baile en zancos. 21:30 Exhibición de telas acrobáticas La metamorfosis.

Exhibición de telas acrobáticas La metamorfosis. 21:30-22:00 Teatro de calle: Cancercrada decrépita y El fraile ha perdido la cabeza.

Domingo 21 de septiembre

9:30-10:00 Recepción de autocares en Plaza de Triana.

Recepción de autocares en Plaza de Triana. 11:00 Apertura del mercado medieval.

Apertura del mercado medieval. 11:00 Mesas lúdicas para toda la familia.

Mesas lúdicas para toda la familia. 11:00 Visitas guiadas por la localidad.

Visitas guiadas por la localidad. 11:00 Tiro con arco en el campamento medieval.

Tiro con arco en el campamento medieval. 11:15 Taller infantil: maquillaje artístico y pintacaras.

Taller infantil: maquillaje artístico y pintacaras. 12:00 Pasacalles musical Treefolk.

Pasacalles musical Treefolk. 12:00 Pasacalles con danza del vientre (Saltinpunqui).

Pasacalles con danza del vientre (Saltinpunqui). 12:30 Taller infantil: crea tu propio pasacalle.

Taller infantil: crea tu propio pasacalle. 12:30 Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería.

Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería. 13:00 Baile en zancos.

Baile en zancos. 13:30 Pasacalles con danza del vientre.

Pasacalles con danza del vientre. 14:00 Espectáculo musical El juglar del pueblo.

Espectáculo musical El juglar del pueblo. 14:30 Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería.

Exhibición de vuelo. Espectáculo de cetrería. 15:00 Pasacalles musical Treefolk.

Pasacalles musical Treefolk. 17:00 Clausura oficial de las VI Jornadas Medievales.

Como bienvenida, la corporación municipal recibirá a los asistentes con un delicioso desayuno andaluz antes de dar inicio a la jornada. Además, se ofrecerá una visita guiada gratuita por los principales monumentos y rincones históricos del pueblo, una oportunidad única para conocer mejor El Castillo de las Guardas.

Para hacer más ameno el recorrido, los asistentes podrán desplazarse en un tren turístico que los llevará desde el punto de recepción hasta el inicio del mercado medieval. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración con la Reserva de Andalucía, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

Desde el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, se invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta experiencia única y disfrutar de un fin de semana lleno de historia, cultura y diversión.