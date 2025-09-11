La Liga Burger, el campeonato que busca la mejor hamburguesa de España, llega a Alcalá de Guadaíra: fechas, participantes y actuaciones

Entre el jueves, 11 de septiembre y el día 14, domingo, el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra acogerá una de las paradas del campeonato nacional de La Liga Burger, un evento con acceso gratuito que busca coronar a la mejor hamburguesa del país. Durante cuatro días, vecinos y visitantes, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y de ocio única en un formato que combina foodtrucks, actividades familiares, música en directo y mucho más.

En esta edición de la Liga Burger que tiene parada en este pueblo ubicado a pocos minutos de Sevilla, ocho foodtrucks especializados en hamburguesas competirán por conquistar el paladar del público y del jurado profesional. Cada una presentará una propuesta exclusiva que podrá ser votada a través de un sistema digital tras cada compra.

El 70% de los votos provendrá del público asistente y el 30% de un jurado profesional que determinará cuáles de las ocho opciones merecen un reconocimiento. El domingo 14, último día de la cita alcalareña, se anunciarán los ganadores en directo en un acto final al que se invita a todas las personas interesadas a asistir y en el que la diversión y el disfrute están asegurados.

Horarios y actuaciones

La Liga Burger de Alcalá de Guadaíra tendrá lugar en el recinto ferial del municipio y se inaugurará el jueves, 11 de septiembre, a las 20:00 horas y se extenderá hasta medianoche. El viernes y el sábado el recinto abrirá sus puertas a las 12:00 horas y no las cerrarán hasta las 02:00 horas de la madrugada. El domingo se podrá disfrutar de esta competición desde las 12:00 horas y hasta las 00:00 horas, después de haberse conocido el ganador de esta etapa.

Durante los cuatro días que dure esta cita, el público podrá disfrutar no solo de las hamburguesas preparadas de manera exclusiva para la competición sino también de varias actuaciones en directo que amenizarán la velada. Así, el jueves por la noche, a las 21:00 horas, tendrá lugar la actuación de Dk set Noconum. El viernes será el turno de Dj Cyn a las 16:00 horas, mientras que a las 23:00 horas se subirá al escenario D Dulce para que los asistentes disfrutes con su flamenco fusión. El sábado los protagonistas serán Moving On, un grupo que versiona canciones de Coldplay, Beyonce o Michael Jackson, entre otros, y que actuará a las 18:30 horas, y Roobert Farrel, que pinchará a las 22:00 horas. El domingo el evento finalizará con la actuación de Malas Intenciones a las 18:00 horas, un grupo tributo a Héroes del Silencio.

Foodtrucks participantes

The Lion Burger

Este camión participa con una hamburguesa hecha a base de pan brioche, 160 gramos de smasheada de su blend, doble queso cheddar americano, bacon bits crujientes, sirope de arce, polvo de cheetos rizos y salsa de cheetos rizos.

Raza y Dehesa

Su burger está hecha con 200 gramos de vaca gallega madurada, pulled melosos de costilla de Black Angus, queso provolone, queso cheddar americano, mayo BBQ corean style, bacon crispy de Blanck Angus y cebolla a la brasa.

Barbarie Burger Club

Concursan con una hamburguesa hecha con pan brioche artesanal, salsa Barbarie, mermelada de bacon, 180 gramos de carne de vaca rubia gallega tipo smash y cebolla caramelizada.

Street Food World

Concursan con una hamburguesa elaborada con 180 gramos de carne 100% vacuno nacional, queso Monterrey Jack, bacon ahumado, pulled pork cocinado a baja temperatura y glaseado con nuestra suave BBQ reducida en Bourbon, mayonesa de bacon ahumado y lluvia de Fritos BBQ.

Jojo's Burger

Su hamburguesa está hecha con pan brioche, extra dry de 45 días, queso cheddar, queso gouda, crunchy bacon bits, panceta glaseada especial, salsa secreta Sweet Jackie y nieve de parmesano.

Hambre Lobo

Hamburguesa hecha con rúcula, queso frito, mermelada de tomate, queso cheddar, patatas paja, carne madurada y salsa secreta.

Imperial

Concursan con una burger hecha con blend de chuletón madurado durante 40 días de vaca, mezclado con cortes nobles como picaña, falda y aguja, mermelada casera de panceta ahumada durante 14 horas, queso cheddar inglés, salsa secreta Imperial, con ese sabor umami en jeringuilla. Todo en un pan brioche de patata, suave y esponjoso, coronado con polvo de bacon ahumado.

Comida Canalla

Su hamburguesa está elaborada con pan brioche, 200 gramos de burger de black Angus, queso edam, salsa secreta y bacon.

Y para rematar, aquellos que quieran finalizar su jornada con algo dulce podrán hacerlo acudiendo al foodtuck de Picheese Cake, especialista en tartas de queso cremosas, sabrosas y con toppings para flipar: Nutella, petit suisse, pistacho o crema de queso.