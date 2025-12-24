Noche rica en nostalgia

Qué noche la de este día, noche complicada, vive Dios. Noche en que se celebra el nacimiento de Dios hecho Niño y noche en la que convergen demasiados sentimientos y casi todos contrapuestos. Sentimientos variopintos, pero con la nostalgia encabezando las prioridades así que van cayendo y cayendo los tacos de almanaque de esta forma tan inexorable. Nostalgia de lo que fue y no es, pero nostalgia, sobre todo, por los que siempre estuvieron en esta mesa y no están ya. Noche de alegría contenida, con la sordina que ponen las ausencias dolorosas, para siempre o no, con el recuerdo del que se limitaba a sonreír o el que siempre estaba con el villancico puesto en esa mesa ya ahora con tantos ausentes. Es una noche en la que suele echársele la enésima media suela a la piel del alma, noche de Nochebuena y mañana es Navidad, saca la bota María y que se emborrache quien quiera, qué vaya nochecita.