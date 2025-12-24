El mercado se recupera

Los mercados se han recuperado de la reciente volatilidad, ya que los inversores se posicionan para un repunte estacional de fin de año. El IBEX 35 cerró con una subida del 0,1%, el CAC 40 fue el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 0,2% y el Euro Stoxx 50 avanzó otro 0,1%.

La economía estadounidense creció al ritmo más rápido en dos años. El producto interior bruto ajustado a la inflación aumentó a un ritmo anualizado del 4,3%, muy por encima de todas las estimaciones, acelerando desde el 3,8% del trimestre anterior. Después de que en noviembre se registrara una fuerte caída de la confianza de los consumidores estadounidenses, los inversores también se han centrado hoy en los datos de la confianza, que disminuyó por quinto mes consecutivo debido a las perspectivas más pesimistas sobre el mercado laboral y la situación empresarial.

El oro sigue avanzando sobre máximos históricos debido al aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente en Venezuela y las perspectivas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos. Por su parte, el cobre ha superado los 12.000 dólares la tonelada, marcando un récord histórico.