Don Omar anuncia fecha en Sevilla: el 18 de julio en el Estadio de la Cartuja

Tras el rotundo éxito de la convocatoria para su único concierto anunciado en España, que agotó las 40.000 entradas para la fecha de Tenerife en poco más de una hora, el icono global de la música urbana Don Omar anuncia una segunda fecha en el país.

La ciudad elegida para esta nueva cita con El Rey del Reggaetón es Sevilla, donde actuará el 18 de julio de 2026 en el Estadio de la Cartuja. La venta de entradas para el concierto de Sevilla comenzará el lunes 29 de diciembre a las 12:00 horas en cookmusicfest.es, y se prevé una alta demanda desde el primer momento, ya que se espera que el concierto vuelva a colgar el cartel de entradas agotadas.

Para los promotores del concierto, "la expectación por el regreso de Don Omar a los escenarios españoles ha superado todas las previsiones, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes y queridas del reggaetón a nivel mundial".

Con 47 años y una carrera que abarca más de 25 años de éxitos, William Omar Landrón ha sido una pieza clave en la historia y evolución de la música urbana latina. Su legado incluye himnos que han marcado a varias generaciones como Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos, temas que siguen sonando con fuerza en escenarios y pistas de baile de todo el mundo.

Su trayectoria está avalada por 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de múltiples nominaciones internacionales, incluyendo los MTV Video Music Awards. En el último año, su influencia volvió a ser reconocida con el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y su inclusión en la lista de Los 50 Más Bellos de People en Español.

Al igual que en Tenerife, Don Omar está preparando para Sevilla un show de gran formato, en el que combinará sus grandes clásicos con una propuesta renovada, diseñada para ofrecer una experiencia única e inolvidable al público español. Antes del esperado concierto, el escenario contará con artistas invitados, cuyos nombres se darán a conocer próximamente y formarán parte de la programación del evento.