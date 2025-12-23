Cabaret Festival Mairena del Aljarafe confirma a Delaossa en su cartel

Cabaret Festival ha confirmado que Delaossa, uno de los raperos más influyentes de la escena actual, formará parte del cartel que la nueva edición del Festival celebrará el próximo mes de septiembre en Mairena del Aljarafe.

El artista, que estará en directo el próximo 11 de septiembre en Cabaret Festival Mairena del Aljarafe es artífice de grandes éxitos como Still Living, junto a Quevedo, Otro Amanecer, junto a Andrés Calamaro o El Patio, junto a Pepe Vizio.

Con una propuesta anclada en el rap de raíz y una narrativa directa que evita los tópicos más previsibles del género, Delaossa, cuyo segundo disco, La Madrugá, se ha convertido en el séptimo mejor debut de un álbum en la historia de España, ha consolidado una de las carreras más ambiciosas del panorama musical.

Esta nueva confirmación se suma a Operación Triunfo 2025 que estarán en Cabaret Festival Mairena del Aljarafe el 18 de septiembre llevando toda la magia del programa al directo.

Las entradas están disponibles en la web de El Corte Inglés.