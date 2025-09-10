El bar de Sevilla al que va El Niño de Elche cuando está de visita: "Lo que más me gusta son las patatas bravas"

Sevilla cuenta con tantos bares como gustos de personas desfilan por la ciudad. De comida tradicional, con platos de otros lugares, en los que se come a base de tapas o en los que es mejor pedir platos. Los personajes famosos que circulan por la ciudad suelen tener los suyos preferidos y entre los más populares destacan Casa Morales, Garlochí o la Bodeguita Antonio Romero. Pero la lista no se queda ahí.

En una entrevista que desde la Guía Repsol le hacían al Niño de Elche hace un tiempo, este no dudaba en destacar sus tres bares favoritos de la ciudad y en uno de ellos hasta señalaba sus tapas estrella. En el podio de los elegidos estaban el bar Las Columnas, en la Alameda de Hércules, el Eslava, ubicado en la calle que lleva el mismo nombre, y como colofón, el bar Antojo, del que no duda en hablar de su ensaladilla y sus papas bravas: "Lo que más me gusta son las patatas bravas que tienen".

Bar Antojo

Ubicado en la calle Calatrava, número 44, este bar perteneciente al grupo Perro Viejo se especializa en ofrecer productos propios de la cocina mediterránea. Se definen a sí mismos como un lugar con "ambiente desenfadado e informal, donde sentirse como en casa".

Entre sus platos cuentan con algunas opciones de carne como solomillo de ternera con puré trufado, carrillera de cerdo o solomillo al whisky con patatas, un plato muy sevillano que elaboran en este bar cuidando cada detalle de su elaboración y presentación. También tienen platos tradicionales, como la pulga de pringá, las croquetas, salmorejo o carbón de bacalao, y otros mucho más originales como huevo con cáscara "tempura" en espuma de patatas y portobellos salteado, puerros gratinados con bechamel de mostaza y queso de cabra o alcachofas confitadas con miel de romero.

Por supuesto también cuentan con algunos postres especiales, como la tarta de chocolate cremosa, tarta de queso casera o su deliciosa torrija. A estos platos dulces se suma una interesante variedad de vinos tintos y blancos para acompañar a cada una de sus comidas.

Este bar ubicado en el corazón de la hispalense abre todos los días de 13:15 a 16:00 horas y de 20:15 a 23:30 horas. Los viernes, sábados y domingos cierra a medianoche. Con un amplio salón interior con una decoración muy cuidada y un ambiente acogedor, el bar Antojo para darse un buen festín con platos algo más vanguardista, pero sin que se pierda la esencia de la cocina tradicional.