Qué ver y dónde comer en Carmona: "Es una de las ciudades más antiguas del occidente europeo"

Si hay un pueblo que deba conocerse durante una visita de varios días por Sevilla, ese es Carmona, un municipio ubicado a unos 30 minutos de la capital hispalense que se levanta sobre un cerro en plena campiña sevillana, ocupando así una posición privilegiada que le ha permitido defenderse de invasiones en épocas pasadas.

Declarada Lucero de Europa debido a su largo e ininterrumpido legado patrimonial y su antigüedad, Carmona es una de las ciudades más antiguas de occidente y una de las que mejor se conoce su pasado gracias a los numerosos restos arqueológicos hallados desde el foro a su necrópolis.

Los orígenes de este municipio se fechan en la Edad del Cobre. Tras estos primeros asentamientos por donde hoy se levanta Carmona pasaría visigodos, romanos, musulmanes y cristianos. Carmona romana llegó a tener el privilegio de acuñar moneda y es de este periodo el vino en estado líquido más antiguo del mundo, hallado en 2019, con más de dos mil años conservado en una urna del mausoleo de una rica familia local. Desde bien pronto la ciudad estuvo amurallada; sin embargo, en la actualidad solo quedan visibles algunos lienzos de muralla y dos puertas que permanecen en un increíble buen estado: la de Sevilla y la de Córdoba.

Actualmente, el municipio tiene un término municipal de más de 900 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo más grande de la provincia por detrás de Écija. Su población es de casi 30.000 habitantes.

Qué ver en Carmona

Si hay algo que hace única a esta ciudad de la provincia de Sevilla son sus blancas y estrechas calles, todas empedradas y llenas de rincones mágicos que no esperas encontrar, como patios repletos de foros o zaguanes abiertos de una belleza inusual. Entre los monumentos y edificios más emblemáticos de Carmona se encuentran la necrópolis y el anfiteatro, ambos restos romanos que se conservan a día de hoy.

Ya en el pueblo llama la atención el extenso número de iglesias que alberga. Entre todas ellas destaca la de San Pedro, por la torre que la preside, muy similar a la Giralda de Sevilla, o la de Santa María, en cuyo interior hay un órgano de grandes dimensiones y unas vidrieras espectaculares.

Los tres lugares que más protagonismo reúnen en esta ciudad son, sin embargo, el Alcázar de la Puerta de Sevilla, conservado en casi perfecto estado y que se puede visitar actualmente, el Parador de Carmona o de Pedro I, ya que fue su residencia y que tiene unas vistas inigualables de la Vega de Carmona, y Puerta Córdoba, cuyo imponente arco se encuentra muy buenas condiciones y en un lugar con vistas privilegiadas de la campiña.

Dónde comer

Hay dos productos que son típicos de Carmona y que es mejor no dejar de probar si se está de paso por la ciudad: su deliciosa torta inglesa, un dulce propio únicamente de este pueblo que se hace a base de cabello de ángel, bizcocho, canela y azúcar, y la alboronía, un pisto de origen árabe que se elabora con calabaza y cuyos orígenes se sitúan en esta tierra. Este último es un tipo de comida que se está perdiendo y que en Sevilla solo se puede degustar en algunos lugares de forma muy puntual. En Carmona, concretamente, lo sirven en el Bar Goya. La torta inglesa, si bien es cierto que la sirven en algunos bares y cafeterías del pueblo, también se puede adquirir en la Dulcería, una confitería que las elabora con el sabor de siempre y en diferentes tamaños.

Respecto a los restaurantes más típicos para comer en la localidad destacan El Molino de la Romera, especialista en comida casera preparada con mucho cuidado y delicadeza, el restaurante La Yedra, centrado en la cocina tradicional andaluza y con un ambiente muy acogedor, o el restaurante La Almazara, también ubicado en un lugar con mucho encanto y con una cocina inigualable. Si lo que se prefiere es disfrutar de un buen tapeo algo más diferente, el bar Lolita Fusión es una opción perfecta, especialmente si se desea ir a ver la Necrópolis, ya que se encuentra muy cerca.

Carmona es un destino perfecto para desplazarse de la capital y disfrutar de un día en un lugar tranquilo que conserva el ambiente de pueblo, pero con una belleza, tradición e historia prácticamente inigualable en toda la provincia. Todas ellas razones de peso para disfrutar de esta encantadora ciudad de la campiña sevillana.