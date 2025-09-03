El desconocido palacio a 20 minutos de Sevilla que imita a un castillo medieval

En la localidad de Guillena, a poco más de 20 minutos en coche de la capital, se encuentra una de las construcciones más peculiares de la zona debido a su aspecto: el Palacio de Parlade, una construcción de comienzos del siglo XX, concretamente levantada en el año 1914, que recibe su nombre por Parladé Heredia y que imita a un castillo de época medieval. Este recurso es una especie de imitación de las construcciones que se realizaban durante los siglos del feudalismo, intentándose recrear todo ese universo arquitectónico, posiblemente bajo el prisma de una idea romántica. En el conjunto arquitectónico no falta ni siquiera la figura del foso del castillo

Al parecer, el Palacio de Parladé seguía el modelo de otro castillo de parecidas características, de la misma familia, situado en las inmediaciones de Marbella, aunque no es frecuente encontrar residencias rurales de esta envergadura y gustos tan particulares. Se trata de una residencia señorial, concebida como finca de recreo, de gusto historicista. Asociada a una propiedad especializada en la cría de toros de lidia, esta edificación se alza en una suave loma dominando la dehesa que se extiende a su alrededor.

Tal y como queda recogido en la página de la Diputación de Sevilla, en la década de 1940 sería construido otro núcleo que propiamente se podría denominar de labor, pues centraliza la explotación de la finca y sirve de morada a los caseros. Quizás este último sustituiría a otro anterior de menor entidad.

Su arquitectura

La residencia se eleva sobre una plataforma de perímetro irregular, protegida por un muro almenado, a modo de barbacana. El entorno inmediato del edificio se encuentra ajardinado, dotado de una imagen muy singular ya que está rodeado de multitud de palmeras.

A este recinto cerrado se ingresa por un pórtico cuadrangular con dos arcos de medio punto de ladrillo, en cuya rosca se dibuja un fino motivo en zigzag que evoca modelos almohades. La planta de la residencia consiste en una figura parecida al cuadrado, del que sobresalen los volúmenes de algunas torres, situadas en el frente, junto a la puerta descrita, en uno de los ángulos y en la fachada posterior.

El Palacio forma parte del recorrido conocido como la Ruta del Agua a su paso por Guillena, un sendero que transcurre a lo largo de 14 kilómetros y que brinda al senderista de unos paisajes increíbles de la zona próxima a los Lagos del Serrano, también pertenecientes a este término municipal.