Así es como puedes subir gratis al mirador del rascacielos de Sevilla en septiembre y octubre

A partir del mes de septiembre y hasta que finalice octubre el mirador Atalaya de Torre Sevilla podrá visitarse de manera completamente gratuita para disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad tanto por la mañana como al atardecer. Y es que durante estos dos meses (a excepción de los días 12 y 13 de octubre) el mirador abrirá todos los domingos y festivos en horario de 12:00 a 19:00 horas para que quienes estén interesados en subir "al cielo de la hispalense" puedan hacerlo de manera completamente libre.

Esta actividad forma parte de un conjunto de novedades que daba a conocer esta misma semana el conjunto de Torre Sevilla, que se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la ciudad de forma sencilla y completa: compras, ocio y cultura se dan la mano para ofrecer planes pensados para todos, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.

Este mes de septiembre, el centro comercial amplía su oferta con la apertura completa los siete días de la semana, incluidos los domingos. Además, propone una programación especial con actividades gratuitas como la subida al mirador o el Splash day, una iniciativa pensada para los más pequeños que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, promociones exclusivas y experiencias al aire libre en el Parque Magallanes, con servicio de pícnic junto al río para aquellas personas que consuman en los restaurantes del centro comercial.

Subir al mirador de forma gratuita

Las subidas gratuitas al mirador Atalaya tendrán lugar durante los domingos y festivos de los meses de septiembre y octubre, aprovechando la vuelta a la rutina de cientos de sevillanos y de los muchos visitantes que frecuentan la ciudad en estas fechas. El horario para acceder al mirador es de 12:00 a 19:00 horas con un máximo de 300 entradas cada domingo.

Para obtener la entrada es necesario hacerse miembro del club del centro comercial Torre Sevilla, algo que es completamente gratuito, y seguir a dicho centro en la red social de Instagram. Para ello bastará con rellenar la solicitud disponible en su página web y seguir los pasos hasta conseguir formalizar la inscripción al club.

Con una superficie total de más de 240.000 metros cuadrados, el conjunto de Torre Sevilla dota a la ciudad de un espacio de vanguardia y se erige como nuevo motor económico sevillano. Ubicado en un entorno privilegiado, este conjunto arquitectónico se ha convertido en un motor de revitalización del espacio urbano de la Isla de la Cartuja, enriqueciéndolo con nuevos usos: el empresarial y turístico, de la mano de Torre Sevilla y el Hotel Eurostars de cinco estrellas y un mirador 360 con vistas inéditas de la capital andaluza; el cultural, con CaixaForum Sevilla, el comercial y social del Centro Comercial, y el natural, del Parque Magallanes.