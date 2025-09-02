Vuelven los talleres socioculturales de los distritos de Sevilla: fechas para inscribirse y cómo realizar la solicitud

El Ayuntamiento de Sevilla abrirá el plazo, el próximo martes, 9 de septiembre, para inscribirse a los diferentes talleres socioculturales municipales que se desarrollarán en todos los barrios a través de los diferentes distritos de la ciudad. El plazo de solicitud a estos talleres permanecerá operativo hasta el 19 de septiembre. Tras esta fecha se realizará un sorteo el día 29 de ese mismo mes entre quienes se hayan quedado fuera de dichos talleres. El listado completo de talleres ofertados puede consultarse, distrito a distrito, en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.

Quiénes podrán acceder a los talleres

A estos talleres podrán acceder todas las personas empadronadas en el distrito correspondiente, de modo que se permitirá la inscripción de personas empadronadas en otros distritos solo en aquellos talleres en los que queden plazas vacantes. Los menores de edad solo podrán inscribirse, en su caso, en los talleres específicamente diseñados para ellos, previa autorización del padre, madre, tutora o tutor legal en el formulario facilitado al efecto por el distrito.

La inscripción y posterior matriculación es obligatoria para todo el alumnado aunque sean casos exentos de pago. El máximo de talleres al que se puede apuntar cada persona es de tres. En caso de que alguien se quede fuera del primer taller elegido, podrá matricularse sin problema en su segunda o tercera opción siempre que queden plazas libres en estos.

En aquellos talleres en los que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, la asignación de estas se realizará mediante sorteo público cuyo resultado se publicará en el tablón de anuncios del distrito correspondiente. Para ello, una vez recibidas las inscripciones se asignará un número a cada solicitud por orden alfabético, publicándose el listado correspondiente antes del sorteo del número que designará el orden.

Plazos a tener en cuenta y solicitudes

El plazo de solicitud de los talleres se abrirá del 9 al 19 de septiembre. El día 29 de este mismo mes se procederá a los sorteos si fuera necesario. Con posterioridad a esa fecha se publicará, el 6 de octubre, la lista de admitidos en el tablón de cada distrito. Del día 9 al 22 de octubre se abrirá el plazo de matriculaciones. Las fechas estarán publicadas tanto en los tablones de anuncios del propio distrito como en la web municipal, tal como ha informado el Consistorio en una nota de prensa, por lo que todo el mundo podrá consultarlas.

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo que se indique por el distrito en el que se imparta el taller objeto de la misma. Con todo ello, dichas solicitudes podrán presentarse, preferentemente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. También se podrá hacer de manera presencial en las sedes indicadas por el distrito correspondiente en el que se imparta el taller objeto de la solicitud.

El documento deberá estar debidamente cumplimentado y firmado por la persona interesada sin borrones o elementos que puedan inducir a error, por lo que se tiene que rellenar de la forma más limpia y legible posible. Deberá expresarse con claridad los datos requeridos en el documento de solicitud que será facilitado por el distrito y acompañarse de DNI original o copia para la comprobación de datos.

Si la solicitud resulta admitida, deberá procederse a la formalización de la matrícula y acreditación, en su caso, del pago en cualquier entidad bancaria, caja de ahorros y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla. Igualmente, el pago podrá realizarse a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento.

En ningún caso se admitirán las matrículas realizadas fuera del plazo habilitado al efecto por el Distrito. Los pagos realizados fuera de plazo supondrán la baja en la plaza solicitada que quedará vacante para ser cubierta por la siguiente persona que se encuentre en la lista de espera, como destaca el Consistorio en su nota de prensa.

Las solicitudes que se presenten a lo largo del curso, siempre que el solicitante cumpla los requisitos establecidos, producirán su admisión directa en el taller solicitado siempre que hubiera plazas vacantes. En el caso de que el taller solicitado no tuviera plazas vacantes se incorporará al solicitante en su lista de espera.