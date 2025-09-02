Buen tapeo y comida casera andaluza muy diferente en este restaurante de Mairena del Aljarafe

Si hay un bar que haya conseguido unir lo mejor de la tradición culinaria andaluza con los toques más vanguardistas sin perder la esencia y el sabor de la comida de siempre, ese es Espinita Clavá, un establecimiento ubicado en el pueblo sevillano de Mairena del Aljarafe donde han conseguido hacer comida casera respetando las raíces de la tierra, pero introduciendo toques muy originales.

Detrás de este negocio está Alejandro, quien ha compartido personalmente parte de la historia del local en el que hoy se encuentra su restaurante. Y es que este establecimiento es el mismo en el que él, hace 16 años, estuvo trabajando junto a Alberto, dueño por aquel entonces del local y quien fallecía hace unos años. Hoy, más de una década después, Alejandro, quien era camarero en ese establecimiento, acabaría montando su propio negocio en el mismo sitio. Así nace Espinita Clavá, un restaurante familiar cuya comida y ambiente no deja indiferente a nadie.

Qué comer en Espinita Clavá

Espinita Clavá cuenta con preparaciones tan originales como su brioche de carrillada con alioli de albahaca, patatas pulled pork con trufa, patatas bravas pochadas y fritas con salsa casera, cola de toro en salsa con parmentier de trufa, meloso de carrillada acompañado de medallón de queso de cabra, berenjenas fritas con miel de caña, ensaladilla de gambas al ajillo o arroz negro con sepia y gambones.

En Espinita Clavá suelen trabajar con el fuera de carta por lo que siempre es recomendable preguntar por estos platos que se sirven de manera puntual. También tienen algunos postres como la famosa tarta de Lotus o sus increíbles tortitas, completamente irresistibles.

Espinita Clavá se encuentra en la calle Cerro de la Campana, número 109, en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe. El establecimiento cuenta con un amplio salón interior y con terraza. Abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 13:30 a 16:00 horas y de lunes a viernes, de 21:00 a 23:30 horas. Los sábados y domingos la apertura de por la tarde es de 20:30 a 24:00 horas.