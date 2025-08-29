Pringá, manteca colorá o carne mechá: el bar de Alcalá de Guadaíra con las tostadas más auténticas de Sevilla

Que Alcalá de Guadaíra es famosa por su tradición panadera es algo popularmente conocido, pero que entre sus bares hay algunos que tienen fama en toda Sevilla por sus desayunos quizás no sea algo tan extendido. En el centro de este municipio, a solo unos minutos en coche desde la capital, se encuentra el bar Baltanás, un negocio con solera que ofrece auténticos desayunos sevillanos, de esos que, como se dice, «resucitan a un muerto» y en un ambiente por el que parece que no han pasado los años.

Desayunos increíbles y buen tapeo

Si hay algo que hace famoso a Baltanás son sus desayunos, que sirven desde bien temprano y entre los que hay tostadas de manteca colorá (un producto muy típico de Sevilla elaborado con carne de cerdo, su manteca y pimentón, además de otras especias) de carne mechá o de pringá. A estas opciones también se suman otras más ligeras como la tostada de tomate, o la de jamón serrano con aceite. Las tostadas están elaboradas con pan de la panadería Rogelio y lo sirven tostado, crujiente por fuera y suave por dentro. Todo ello acompañado de un buen café, preparado con delicadeza.

Aunque sean conocidos por sus desayunos, no se quedan atrás sus tapas, que sirven a mediodía y por la noche. Entre ellas hay tortilla de patatas o bacalao frito. Y por si fuera poco tienen hasta un anís casero, el Ligado de Baltanás, una mezcla de anís seco y dulce que sirven casi congelado y que se ha convertido en una de las bebidas más populares de Alcalá de Guadaira. Como particularidad, este establecimiento permite no solo disfrutar de sus productos en su establecimiento, sino comprarlos para probarlos en casa. En su vitrina cuentan con varias tarrinas preparadas por ellos mismos con su pringá y su manteca colorá.

El Bar Baltanás se encuentra en la calle Mairena, número 15, en el municipio de Alcalá de Guadaíra, a escasos 20 minutos de Sevilla en coche. Abre de lunes a viernes, de 06:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. Los sábados el horario es de 06:00 a 15:00 mientras que los domingos permanecen cerrados por descanso del personal. El horario de este horario y sus días de apertura lo convierten en un establecimiento perfecto para desayunar los días laborables, aunque no se queda atrás su tapeo de mediodía y de por la noche, acompañado de algún refresco o cerveza bien fría.

Baltanás se encuentra en un local de pequeño tamaño, con varias mesas bajas en su interior y un aspecto de bar de toda la vida, con barra metálica y algunas vitrinas que muestran sus comidas frías. En este establecimiento no se admiten reservas por lo que se aconseja acudir con tiempo, ya que hay mucha afluencia de clientes y no siempre es fácil coger mesa.