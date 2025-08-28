El bar más mítico de la Alameda de Hércules: la comida de siempre con la mejor de las presentaciones

En pleno corazón de la Alameda de Hércules, una de las zonas de ocio más importantes de Sevilla, se encuentra el bar Casa Paco, uno de los establecimientos más míticos de la zona en el que mezclan las recetas más tradicionales con los toques más vanguardistas, pero sin que estas pierdan la esencia que tiene la comida de siempre, la de las casas andaluzas.

Desde bien temprano este negocio hispalense amanece ofreciendo desayunos a sus clientes que van desde el tradicional café con tostada de jamón y zumo de naranja, hasta propuestas más internacionales como el desayuno americano, el innovador bagel con aguacate o los irresistibles churros con chocolate, todos ellos disponibles entre las 09:00 y las 12:00 horas.

Tras este primer turno, Casa Paco abre su cocina durante todo el día y hasta la medianoche, de manera ininterrumpida, para ofrecer lo mejor de sus creaciones o para que, aquellos que lo deseen, disfruten de un buen cóctel en su terraza aprovechando que las temperaturas han bajado y que el buen tiempo parece haberse instalado en la ciudad.

La carta de Casa Paco

Si hay algo que caracteriza a Casa Paco es que, con las recetas de siempre, hacen sus platos particulares incorporando comidas de otros lugares del mundo. En este establecimiento se pueden encontrar croquetas caseras, patatas bravas con un toque único, salmorejo andaluz o chipirón a la plancha pero también tartar de atún, burrito de secreto ibérico o tataki de solomillo.

Uno de los platos estrella de este bar sevillano es el serranito, reconocido en varias ocasiones como uno de los mejores de Sevilla. Lo hacen con pan de cristal, solomillo de cerdo, tomate, pimiento verde frito, jamón Ibérico y mayonesa. A este plato se pueden sumar otros el atún a la plancha y la ensalada caprese, la ensaladilla o el risotto de setas.

Pero si hay una tapa que destaca por encima de las demás en Casa Paco esa es la Torta de Inés Rosales de Naranja, hecha con salmón marinado, crema de aguacate, vinagreta de rúcula y tomate. Esta preparación ha sido galardonada como la mejor tapa en el concurso Sevilla Tapas Week. También cuentan con caracoles en temporada y con postres para rematar la comida con algo dulce. El menú al completo de Casa Paco se puede consultar a través de su página web.

El bar Casa Paco se encuentra en la Alameda de Hércules, en uno de los centros neurálgicos del ocio sevillano. El establecimiento cuenta con una amplia terraza perfecta para comer al aire libre. Abren todos los días de la semana, desde las 09:00 hasta las 23:00 horas de manera ininterrumpida, por lo que también sirven desayunos. En este establecimiento no se puede reservar por lo que es recomendable acudir con algo de tiempo, ya que puede tener bastante afluencia de clientes.