Burgers increíbles a bajo precio y videojuegos gratis en esta hamburguesería de Camas

En el municipio sevillano de Camas, ubicado a apenas 10 minutos en coche desde la capital, se encuentra la hamburguesería Burger Up, un establecimiento hostelero en el que se elaboran burgers tipo smash (con la carne aplastada en la parrilla) y otros aperitivos para acompañarlas que, además, cuenta con una decoración muy singular y perfecta para los amantes del anime japonés.

Y es que en Burger Up no solo es importante la comida sino también el entorno en el que esta se puede degustar. Por eso su local de Camas cuenta con decoración anime para los amantes de esta animación de origen japonés además de con un una máquina recreativa en la que se puede jugar a diferentes videojuegos de manera completamente gratuita mientras se está consumiendo en el restaurante.

Hamburguesas y otros platos de Burger Up

En Burger Up las protagonistas indiscutibles son las hamburguesas, que elaboran de una manera muy original y cocina al estilo smash, aplastando la carne en la parrilla para que quede más fina y crujiente. Entre sus múltiples opciones están la Tanji, una burger edición limitada que lleva pan brioche negro, salsa tártara verde, takis teriyakis, pastrami y patty de ternera, la Queen Kona, con salsa ranchera, quesos cheddar y mozarella, doble patty de ternera y kikos Mister Corn, la Serrana, con Chipi, jamón y pimiento caramelizado, o la Tiene Huevox, con huevo frito al punto y salsa baconesa. Cuentan con opciones vegetarianas y veganas para las personas que no consuman alimentos de origen animal.

Algo a destacar es que en esta hamburguesería todas las hamburguesas están acompañadas de patatas fritas y no es necesario pedirlas por separado. Además de hamburguesas, en este establecimiento también tienen otros aperitivos igual de sabrosos, como las alitas de pollo maceradas en salsa barbacoa y miel, los tequeños de maíz, que no tienen gluten, o los nachos caseros, que acompañan con carne Angus.

También tienen postres muy inusuales, como los Dorayakis con Peta Zeta y helado o los Poke Hippo, un helado con sabor a Happy Hippo con galleta Lotus, y algunas bebidas peculiares con sabores como fresa o mango que provienen, directamente, del continente asiático.

Es tal la expectación que ha causado esta hamburguesería situada en el Aljarafe sevillano que no han sido pocos los creadores de contenidos gastronómicos los que han pasado por su local. Este es el caso de Rocío Tebar, de la cuenta @rocio.girasol, o de Julia A. R. de la cuenta @placer_de_comer.

Burger Up se encuentra en la calle Caño Ronco Alto, número 139A, en el municipio de Camas. Cuenta con un salón interior amplio en el que la decoración está cuidada al detalle y con terraza. También ofrecen servicio a domicilio a través de varias aplicaciones.

El establecimiento abrirá de nuevo a partir del miércoles, 27 de agosto, tras la vuelta de las vacaciones, pero es posible hacer reservas desde este momento mandando un mensaje de Whatsapp al número de teléfono 643 00 68 76. A partir del día de su apertura irán contestando a los mensajes de reserva progresivamente.