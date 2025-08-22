El pequeño bar del centro de Sevilla "excelente para tomar tapas con sabor de casa tradicional"

En pleno centro de Sevilla, muy cerca de la Iglesia del Salvador, en la calle Candilejo, número 1, se encuentra uno de los establecimientos más conocidos y populares de Sevilla: el Bar Alfalfa, un pequeño negocio al que se recomienda llegar temprano que cada día recibe a decenas de personas para que disfruten de su tapeo tradicional en un ambiente acogedor y divertido.

Ubicado en un edificio que hace esquina y que cobra protagonismo en esta zona de Sevilla, el Bar Alfalfa es uno de esos establecimientos sevillanos que lleva años recibiendo a cientos de clientes en su pequeño local. Antes de ser un bar, este edificio albergó bodegas y otros negocios hasta acabar convirtiéndose en un establecimiento hostelero.

Las tapas del Bar Alfalfa

Una de las particularidades de este bar es que combina las tapas más tradicionales de Andalucía con algunas opciones propias de Italia, como las "brusquettas", un plato italiano tradicional hecho a base de rebanadas de pan tostado, a menudo frotadas con ajo y cubiertas con diversos ingredientes, como tomates, aceite de oliva, albahaca y otros condimentos.

También tienen timbal de cordero con cus cus, manzana caramelizada y reducción de cordero, ensalada templada de gulas con gambas al ajillo, queso de cabra en salsa verde, carrillada ibérica con patatas, o presa ibérica con guarnición de patatas. Cuentan además con algunas tostadas clásicas y con algunos postres perfectos para finalizar el almuerzo o la cena.

Además de poder comer en el local también es posible hacer un pedido para llevar en el que incluyen varios entrantes, sus bruschettas, y varias opciones de carne y pescado, además de diferentes bebidas como vino, refrescos o cerveza, y postres.

Bar Alfalfa tiene 4,6 estrellas sobre 5 en la puntuación de Google con casi 7.000 reseñas que aseguran que se trata de un lugar encantador, con precios asequibles y comida casera de gran calidad, "excelente para tomar tapas con sabor de casa tradicional".

El Bar Alfalfa cuenta con un pequeño salón interior de tamaño reducido, por lo que es recomendable ir temprano si no se quiere esperar demasiado para poder entrar, ya que es un lugar muy demandado en la ciudad. El espacio tiene grandes ventanales desde los que se puede ver el interior del establecimiento y con una barra de madera y una decoración tradicional con azulejos sevillanos que hace que el sitio sea acogedor. De su techo suelen colgar varias patas de jamón. Abren todos los días de la semana desde las 09:00 horas hasta las 24:00 horas, en horario ininterrumpido.