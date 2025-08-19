Carbonara con trufa o tiramisú de pistacho: la increíble trattoria italiana que está en pleno corazón de Triana

Hace apenas un año abría sus puertas en Sevilla un restaurante dedicado exclusivamente a la comida tradicional italiana, con los productos más frescos y la mejor materia prima del país de la pizza, y con el ambiente propio de las trattorias, esos restaurantes de carácter más informal caracterizado por ofrecer comida casera y abundante en un entorno relajado y acogedor.

Su nombre es Antica Roma y su establecimiento, que lleva un año funcionando en la capital, se encuentra en el corazón del barrio de Triana, en la calle Manuel Pareja Obregón, número 4.

Antica Roma nace del corazón de Trastevere y se instala en el alma de Triana. Se definen a sí mismos como una trattoria romana auténtica, gestionada y atendida por italianos que han hecho de Sevilla su segundo hogar, pero sin renunciar al sabor de sus raíces.

Los platos de Antica Roma

Cuentan con una pequeña carta en la que hay platos con recetas fieles a la tradición romana, como su carbonara con guancile y queso pecorino, el cacio e pepe, la amatriciana, sus pinsette fritte o el tiramisú casero, todo ello elaborado con ingredientes seleccionados y que porvienen, directamente, de Italia.

Entre sus platos se encuentran la carbonara con trufa, que incluye guancile y queso pecorino, tagliatelle al ragù, el plato della Casa, con tagliatelle de pasta fresca, guanciale, setas porcini, trufa y un toque de nata o uno de los reyes de este negocio: el tiramisú de pistacho.

Antica Roma se encuentra en la calle Manuel Pareja Obregón, número 4. Su establecimiento cuenta con un salón interior y con terraza y está adaptado para personas con movilidad reducida. Tiene una zona exclusiva para personas fumadoras y la comida se puede tomar tanto en su local como en casa, ya que disponen de servicio para llevar. También hacen eventos privados.

Antica Roma es un restaurante pequeño, familiar y cercano. Como ellos mismos explican a través de su página web, «es el lugar donde los sabores te cuentan una historia, donde se celebra la cocina sencilla pero inolvidable. Una trattoria como las de verdad: con mesas apretadas, platos contundentes y camareros que bromean con acento italiano».